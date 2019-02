A zongoristák fordulója jön a magyar rendezésű világversenyen

A zeneszerző születésnapjáig, március 25-ig nevezhetnek a fiatal művészek a Bartók Világverseny és Fesztivál 2019-es versenyére.

A Világverseny hatéves ciklusra és a Bartók-életmű legjellemzőbb vonulataira épül: a zongorára, a hegedűre és a kamarazenére. A hangszeres versenyek közötti években a zeneszerzésre összpontosít, e fordulók nyertes művei kerülnek be a következő év kötelező darabjai közé. A ciklus a hegedűsök versenyével kezdődött 2017-ben, 2018-ban zeneszerzők megmérettetésével folytatódott, a 2019-es zongora fordulóra pedig március 25-ig lehet jelentkezni Bartók Béla zongorára írt Szvitjének Scherzo, vagy Allegretto tételével, valamint Liszt Ferenc egy tetszőleges etűdjével – ismertetik a szervezők a Zeneakadémia keddi közleményében.

Mint írják,

az elődöntőbe kerülő tizenkét zongoristának többek között a tavalyi zeneszerzőverseny első helyezettje, Dobos Dániel Drumul Dracului című művét és megosztott harmadik helyezettje, Stark János Mátyás Toccata című művét is repertoárra kell tűznie.

A közlemény szerint a zongoristák 60.000 euró összdíjazású versenyének zsűrije idén is a fordulónként meghatározott repertoárt előadó versenyzők közül választja ki a nagydöntő három befutóját, akik Bartók Béla három zongoraversenyének egyikét adják majd elő.

A Díjkiosztó Gálát és koncertet szeptember 15-én rendezik a Zeneakadémia Nagytermében.

A kilenc tagú zsűri munkájában részt vesz a Kossuth-díjas zongoraművész és karmester, Vásáry Tamás;

Dráfi Kálmán Liszt-díjas zongoraművész, a Zeneakadémia Zongora Tanszékének vezetője; Bartók Béla életművének egyik legnagyobb kutatója: Tallián Tibor Erkel-díjas zenetörténész; Andrej Korobejnyikov népszerű ifjú orosz zongoraművész; a világszerte elismert, dél-koreai születésű Steinway-művész, Klara Min, a Manhattan School of Music tanára; a kubai zongorairodalom briliáns darabjainak interpretálójaként is ismert amerikai-orosz Alexandre Moutouzkine; a kiemelkedő norvég zongorista, Einar Steen-Nøkleberg; Mūza Rubackytė litván zongoraművész, zenepedagógus; valamint az autentikus Liszt- és Bartók-értelmezéseiről is híres japán zongorista, Kendzsi Watanabe.

A Világverseny tavalyi, zeneszerzői fordulójáról videóösszefoglaló is készült:

A Bartók Világverseny és Fesztivál A Bartók Világverseny és Fesztivál a hegedűsök versenyével kezdődött 2017-ben, Bartók Béla születésének 135. évfordulóján. A Bartók-jogok felszabadulásával a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem olyan versenyfolyam létrehozását tűzte ki célul, amely sokoldalúan bemutatja Bartók géniuszát, és közben nevét egyértelműen Magyarországhoz és a Zeneakadémiához köti. A Bartók Világverseny emellett nem csupán hangszeres seregszemle: a kétévente megrendezendő zeneszerzőversennyel, zenetudományi szimpóziummal és a nagyközönséget is megszólító változatos programokkal egészül ki egész hetes fesztivállá. A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.

Borítókép: illusztráció