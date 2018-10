Áder János is megnézte New Yorkban a Magyar Állami Operaház Bánk bán-előadását

A díszbemutatót a Lincoln Központ David H. Koch színházában tartották. A vendégjáték alkalmával tartotta meg az október 23-i ünnepi megemlékezését Magyarország ENSZ-missziója.

Az államfő és felesége, Herczegh Anita jelenlétében tartották a díszelőadást kedden este. Erkel Ferenc Bánk bán című operája volt műsoron.

Bogyay Katalin magyar ENSZ-nagykövet a háromfelvonásos opera ünnepi előadása előtt a színház előcsarnokában fogadáson látta vendégül a világszervezet vezetőit, köztük Amina J. Mohammedet, az ENSZ főtitkárának általános helyettesét, Alison Smale-t, a globális kommunikációért felelős főtitkárhelyettest, továbbá több mint ötszáz vendéget, az ENSZ-tagállamok és -megfigyelőmissziók nagyköveteit, New York művészeti és politikai életének befolyásos szereplőit.

A nagykövet a díszelőadás előtt a színpadon mondott beszédében kiemelte, hogy

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékezete éppúgy a magyar nemzeti tudat része, mint Erkel operája.

A magyar történelem mindenkori sorskérdései, a függetlenség iránti vágy, a hazaszeretet, az elnyomó külföldi hatalmak elleni küzdelem éppúgy meghatározta az 1956-os forradalom napjait, mint a Bánk bán 13. századi történetét és az opera keletkezésének 19. századi körülményeit – hangsúlyozta Bogyay Katalin.

A díszelőadáson ott volt Fekete Péter kulturális államtitkár, Schőberl Márton kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkár, Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója és Káel Csaba rendező.

A bemutató előtti napon,

hétfőn kezdődött meg New Yorkban a magyar kultúrát népszerűsítő kéthetes rendezvénysorozat.

Ennek keretében hétfőn a Britain’s Got Talent című vetélkedő döntőbe került csapata, a Fricska mutatott be néptáncprodukciót New York egyik hídja mellett, majd a hídra operát és balettot megelevenítő animációt vetítettek.

A rendezvénysorozaton

az Operaház négy operát és három balettelőadást mutat be, lesz két gálakoncert, opera- és balettszólóval, kórussal és tánckarral.

Koncertezik a Virtuózok öt fiatal művésze, valamint a fesztivál teljes ideje alatt a Koch színház előterében fiatal magyar képzőművészek alkotásait bemutató tárlat várja a látogatókat.

Borítókép: részlet a Bánk bán című előadásból. Fotó: Magyar Állami Operaház / Nagy Attila

