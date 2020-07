Augusztus végén kezdik forgatni A játszma című filmet

A Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottsága 883 millió forinttal támogatja a produkciót – közölte a Nemzeti Filmintézet.

A Játszma című mozi A vizsga című nagysikerű krimi-thriller folytatása lesz. A vizsga bemutatója után 10 évvel, 2021-ben visszatér a mozikba a hatvanas évekbeli állambiztonsági kémjátszmában tartótisztként Nagy Zsolt, a mentoraként Kulka János, a kettős játékot űző titokzatos szeretőként Hámori Gabriella és az ávós vizsgabiztosként Scherer Péter. A Vizsga folytatásában a hidegháborús kádári titkosszolgálat új, minden eddiginél fordulatosabb és veszélyesebb állambiztonsági játszmába kezd. A 2011-ben bemutatott filmben megismert emlékezetes karakterek mind-mind visszatérnek az izgalmas második felvonásban, amelyet ezúttal is Köbli Norbert írt.

„Minden forgatókönyvemet szeretem, de A vizsgát különösen. Örülök, hogy rajtam kívül még ilyen sokan szeretik ezt a mesterien játszott, fordulatos kémfilmet. Tíz év telt el a forgatása óta. Azóta azon törtem a fejem, hogyan hozhatnám vissza a főszereplőket, hogyan dobhatnám bele őket egy új kémjátszmába úgy, hogy az nekem is és a nézőknek is friss és meglepő legyen. Most végre megtaláltam a módját. A játszma nem megismétlése lesz A vizsgának, hanem a folytatása: Markó és Jung párharcának következő izgalmas fejezete” – fogalmazott Köbli Norbert.

Fazakas Péter rendezőnek és Köbli Norbert forgatókönyvírónak az 1948-ban játszódó Árulók és az 56-os Szabadság – Különjárat után A játszma lesz a harmadik közös alkotása és egyben az első közös mozifilmje. A producer Lajos Tamás (Örök tél, A berni követ), az operatőr Nagy András (Örök tél, Félvilág). A produkció a Film Positive gyártásában készül, a forgatás 43 napig tart.