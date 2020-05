Az összes nagy zeneszolgáltatónál hallgatható Varga Judit hegedűjátéka

Rengeteg pozitív visszajelzést kapott a Tandi Flórával közös produkció, a Facebookon is már több, mint 330 ezren meghallgatták.

Köszönöm a kedves szavakat, a rengeteg pozitív visszajelzést és azt is, hogy csak itt a Facebookon már több, mint 330 ezren meghallgatták a Tandi Flórával közös produkciónkat – írta Varga Judit igazságügyi miniszter.

Mivel sokan kérdezték, hogy máshol is meghallgatható lesz-e dal, örömmel osztom meg a hírt, hogy mától a világ összes nagy zeneszolgáltatójánál, többek között a Spotify-on, az Apple Music-on vagy a Deezer-en és a nagy letöltő oldalakon is elérhető az újragondolt, általunk előadott ‘Szomorú Vasárnap’ (instrumentális változatban is).

Lásd a lenti linket. Még szokom az érzést.

https://lightmedia.hu/szomoruvasarnap/