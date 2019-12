Becses magyar könyvkincsek is kalapács alá kerülnek december 6-án

Dedikált Petőfi-mű, Kölcsey Ferenc könyvtárából származó kötetek és több magyar ősnyomtatvány is szerepel a budapesti Központi Antikvárium december 6-án rendezendő árverésén.

A Központi Antikvárium 152. aukciójának egyik legértékesebb könyve az az 1848-ban megjelent Petőfi-kötet, amit a nagy költő Pákh Albertnek dedikált a következő szavakkal: „Pákh Albertnek őszinte barátja, Petőfi Sándor.” A 25 millió forintos kikiáltási áron kínált becses ritkaság egy magángyűjteményből került elő, ami nagy szó, mert a legnagyobb magyar közgyűjteményekben is csak kilenc könyvdedikáció található Petőfitől.

A Központi Antikvárium Aukcióján az első magyar komikus eposz, Csokonai Vitéz Mihály Nagyváradon és Vácon kiadott Dorottya című műve is szerepel. A szerző egyik legritkább kiadású könyve háromszázezer forintos árról indul.

A különösen erős árverési anyag két olyan könyvet is tartalmaz, amelyik nemzeti himnuszunk költőjének, Kölcsey Ferencnek a könyvtárából származik.

Az egyik ilyen kötet valódi irodalom- és művelődéstörténeti szenzáció, mert a reformkor nagy alakjától, Bajza Józseftől származó ajánló- sorok is szerepelnek benne. Ez a mű a Petőfi-kötet árának töredékéért, 400 ezer forintért kerül most kalapács alá.

Elárverezik Than Mór vázlatkönyvét is, amelyben a híres magyar festő egyenként lerajzolta a Batthyány-kormány tagjait, valamint Görgeyt és vezérkarát. A tétel kikiáltási ára ötmillió forint, ám ebből a műből mindegyik történelmi alak egyértelműen beazonosítható, ezért történeti forrásként is jól használható. Than volt az, aki 1848-ban elkészítette az első magyar bélyeg tervezetét is.

Ritka magyar ősnyomtatványok is szerepelnek az árverésen. Temesvári Pelbárt 1500-ból és Laskai Osvát 1507-ből származó iniciálékkal díszített művei egyenként két és fél millió forintról indulnak.

A szépirodalmi, valamint történelmi témájú művek mellett több mezőgazdasági és természettudományi mű is helyet kapott az aukción. Ilyen Kolbányi Pál 1791-ben, Pozsonyban kiadott német nyelvű könyve Magyarország mérgező növényeiről, amelyet 80 ezerről indítanak, vagy Batizfalvi Samu preparátoroknak szóló úttörő műve 1853-ból, az „Utasitás madarak, emlősök, hüllők és halak bőrének lefejtésére, kitömése- és fentartására”. Ez a kötet például feleannyiról indul, mint Kolbányi műve.

Ha egy Nagy Lajos magyar királytól származó oklevélre fáj a fogunk, akkor is segít a Központi Antikvárium. Ám ebben az esetben már mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni: az 1378. augusztus 20-án, Visegrádon kelt pergamen oklevelet egymillió forintról indítják az árverésen, szemben II. Ferdinánd német–római császár és magyar király saját kezű aláírásával ellátott címereslevelével, ami „potom” 250 ezer forintról indul.