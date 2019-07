Bessenyei Ferencre és Gábor Miklósra emlékeznek

Böngészni-, nézni- és olvasnivalóban nagyon gazdag, izgalmas tárlattal emlékezik a száz éve született színészekre a Bajor Gizi Színészmúzeum.

Hősök tere címmel látható 2020. január 19-ig a Bajor Gizi Színészmúzeumban a Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (PIM – OSZMI) legújabb időszaki kiállítása, amely a két korszakalkotó művész alakját idézi fel születésük századik évfordulója alkalmából. A rendkívül gazdag, inter­aktív tárlatot vetítés- és beszélgetéssorozat kíséri – adta hírül a Magyar Hírlap.

Bessenyei Ferenc és Gábor Miklós nevét mindenki ismeri – még talán a mai fiatalok is, ha színházkedvelők, illetve kicsit is érdeklődnek a magyar színháztörténet iránt.

E két óriás, különleges színész­egyéniség meghatározó alakja volt a 20. század második felében a hazai színpadoknak: előbbi Bánk bánja és utóbbi Hamletje etalon alakításnak számít.

Othellóként és Jagóként emlékezetes páros voltak Shakespeare klasszikusának 1954-es Nemzeti Színház-i előadásában, de játszottak együtt később is (összesen tizennégyszer), például 1963-ban a Madáchban Büchner Danton halála című színművében. A filmvásznon is maradandót nyújtottak: Radványi Géza Valahol Európában című filmjének Hosszúja vagy Keleti Márton Mágnás Miskája Gábor Miklós ikonikus szerepei, Bessenyei pedig többek közt Várkonyi Zoltán Egy magyar nábobjának címszerepével, Kárpáthy János megformálásával írta be magát a magyar filmtörténetbe.

Mindketten Kossuth-díjas színészek voltak, a Halhatatlanok Társulatának tagjai, és gondolkodó, korukról véleményt formáló művészek.

A kiállítás célja volt tisztelettel adózni e két színészóriás emlékének és újra rájuk irányítani a reflektorfényt – de úgy, hogy nemcsak az őket élőben vagy filmről ismerő idősebb, hanem a fiatalabb generációk számára is élvezetes legyen Bessenyei és Gábor életpályájának felfedezése.

A két kurátor, Huber Beáta és Szebényi Ágnes ezért óriási mennyiségű archív anyagon rágta át magát, és arculat-, valamint látványtervezők segítségével olyan kiállítást alkottak, amely színháztörténeti szempontból párját ritkító.

A Nemzeti Színháznak, illetve Gábor Miklós és Ruttkai Éva lányának, Gábor Júliának köszönhetően közelről megvizsgálhatjuk a Bánk bán és a Hamlet jelmezt.

A kiállításhoz kapcsolódóan szeptembertől decemberig filmklubot indít a múzeum, ahol sorra veszik a legfontosabb szerepeket: a filmek restaurált változatban tekinthetőek meg, ugyanis a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívuma így támogatta a tárlatot.