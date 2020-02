Csaknem 2600 közreműködővel rendezik meg a nagyszabású táncháztalálkozót

Az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár – mint az egyik legjelentősebb hazai folklórfesztivál – a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, amelyen műkedvelő és hivatásos előadók, gyermek- és felnőtt néptáncegyüttesek, zeneiskolások és hagyományőrző népművészek működnek közre, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a hazai nemzetiségek képviseletében.

Harminckilencedik alkalommal rendezik meg az élő népművészet összművészeti fesztiválját, az Országos Táncháztalálkozót és Kirakodóvásárt 2020. március 20-22. között, közel 2600 közreműködővel. A fő helyszín most is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtéren zajlanak majd az egymást váltó táncházak forgataga és a népművészeti vásár, valamint az esti gálaműsorok, de az összes további kisebb-nagyobb termet is kitöltjük párhuzamosan futó programjainkkal.

A Táncháztalálkozó az UNESCO-listán szereplő és hungarikumnak nyilvánított táncház módszer nagy ünnepe, kiváló minősítéssel díjazott Folklór Fesztivál és minősített európai kulturális fesztivál.

Története igazolja, hogy ez az esemény a hagyományos népművészet és a színpadi előadóművészet, falu és város, az archaikus és a modern izgalmas egymásra hatásának eleven megjelenítése, a nagyközönség aktív közreműködésével. Az összművészeti fesztivál a Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással valósul meg.

Március 20-án, pénteken este „Halljunk szót…!” címmel a Fonó Budai Zeneházban tartanak koncerttel egybekötött nyitó-táncházat, ahol a világ minden részéről érkező táncházkedvelők találkozhatnak.

Szombaton a Hagyományok Házában folytatódik a program többek között koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, filmvetítéssel és hajnalig tartó táncházzal.

Március 22-én, vasárnap a Papp László Budapest Sportaréna küzdőterén zajlik majd az egymást váltó táncházak forgataga és a népművészeti kirakodóvásár, valamint a hagyományőrző együttesek és a hazai legsikeresebb amatőr táncegyüttesek gálaműsora, emellett az emeleti kamaratermekben Ínyenc táncház, Aprók tánca, interaktív foglalkozások és számos más izgalmas program várja a látogatókat.

A rendezvény vasárnap esti gálaműsorát a Nemzeti Táncegyüttes „Kárpátok visszhangja” című, a Táncháztalálkozóra készült nagyszabású produkciója adja.

Részletes program: www.tanchaztalalkozo.hu