Dobja fel a hétvégét egy kis katarzissal: ezek a sztárok nem jönnek minden nap!

A négynapos szünetben még elcsípheti az ország talán legnívósabb kortárs művészeti fesztiváljának finisét.

Aki a hosszú hétvégén a főváros felé veszi az irányt, és – a megérdemelt pihenésen túl – szellemi töltődésre is szomjazik, az a módosuló menetrendek mellett egy sokkal kellemesebb „problémával”, a kulturális bőség zavarával is szemben találhatja magát. Szerencsére Budapest ezúttal igazán minőségi kínálattal szolgál. A 27. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál záróhétvégéjén ugyanis különleges rendezvények érik egymást: egyrészt azért, mert minden művészeti ágból a zseni kategóriájának tankönyvi példái járnak nálunk, másrészt pedig mert legyen valaki bár a zene, akár a tánc, az irodalom vagy a fényképek bolondja, biztosan nem marad hoppon.

A francia Guillaume Perret például a legkülönfélébb elektronikai eszközökkel – pedálokkal, effektekkel – felszerelkezve lép át mindenféle műfaji konvenciót, a közönség pedig a TRIP Hajón csatlakozhat hozzá október 20-án. Zenéje innovatív keveréke a modern jazznek, a funkynak, melyben akár még egy-egy fémes hangzású, torzított groove is megszólalhat.

A név nagyon is ismerős, a hang mindig megrendítő, kristálytiszta és friss: Sebestyén Márta Grammy- és Kossuth-díjas népdalénekes ezúttal a Jazzical Trióval áll színpadra. Aki kíváncsi rá, hogyan elegyíthető a jazz a népzenével, október 20-án a Pesti Vigadóba térjen be.

Érdemes meghallgatni a kubai dívát, Marialy Pachecót, aki egy szál zongorával képes csodát tenni: ezúttal a Budapest Music Centerben varázsol péntek este.

A világhírű Leonard Bernsteinnek a Trouble in Tahiti (Bonyodalom Tahitiben) című, jazzdallamokkal elegyített kamaraoperája Fekete Gyula Római láz című művével párban kerül előadásra október 20-án és 21-én a Zeneakadémián. Az egyik mű egy házassági válság, a másik egy múltbéli szerelmi háromszög történetét meséli el. A Római láz főbb szerepeiben többek között Meláth Andreát, Szabóki Tündét és Bakonyi Marcellt láthatjuk.

Október 21-én – nemes egyszerűséggel fogalmazva – szó szerint vissza nem térő alkalmunk nyílik egy igazán spéci zenei tapasztalatra. Világpremierre készül ugyanis a CAFe Budapest keretében a The King’s Singers, amely Gyöngyösi Levente magyar zeneszerző új művét szólaltatja meg a fesztiválon.

A fesztiválon szerepet kap a kortárs klubzene is, ennek az Akvárium Klub programsorozata, a Downtown CAFe nyit teret. Itt például a free jazz, a zajzene és a kísérleti elektronika különböző területeiről érkező alkotókkal találkozhat a közönség. Vasárnap este az ütőhangszereken, brácsán és különböző hétköznapi tárgyakon zenélő Porteleki Áron és a hasonlóan sokoldalú Szelevényi Ákos duója művel valami – nos, valami garantáltan elképesztőt.

A CAFe Budapest része az őszi Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár is, melynek idén a Várkert Bazár ad otthont. Itt mutatja be új könyvét többek között Al Ghaoui Hesna, Gárdos Péter, Lackfi János, Tóth Krisztina és Varró Dániel is, a könyvbemutatókon túl beszélgetések, dedikálások, gyerekprogramok és koncertek várják az irodalomrajongókat.

Egy hosszú hétvégébe igazán beleférhet egy-egy szelfi is, és ha már szelfi, legyen spéci: a Capa Kortárs Fotográfiai Múzeum különleges szállítókonténerében kialakított pop-up kiállításon, a Capa105 installációban akár egy kádban is megörökíthetjük magunkat az Erzsébet téren.

A szerencsések még elcsíphetik a Recirquel Újcirkusz Társulat lélegzetelállító előadását, a My Landet. A legnagyobb művészeti fesztiválon, az Edinburgh Fringe Festivalon elsöprő sikert arató előadást a szakma és a közönség is a szívébe zárta, igazi világszínvonalú produkció, ami ráadásul hazai: aki csak Pesten jár és módjában áll, mindenképp nézze meg a hétvégén.

További információ a fesztivál utolsó napjainak programjairól a CAFe Budapest honlapján érhető el.

Borítókép: Guillaume Perret

