Idén is díjazzák a legkiválóbb hazai operatőröket

Vagyóczky Tibor, Gyurikó László és Pap Ferenc életműdíjban részesül az idei Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Versenyen. A díjátadó január 31-én lesz a Pesti Vigadó nagytermében.

A második alkalommal megszervezett versenyen idén hat kategóriában – diákfilm, nagyjátékfilm, televízió, dokumentum-, természet- és kisjátékfilm – adnak át díjakat – közölték a szervezők hétfőn. A verseny a Magyar Operatőrök Társasága és a Magyar Operatőrök Iskolája együttműködésében, a Sparks kamera- és lámpakölcsönző céggel közösen valósul meg.

A közlemény kiemeli: idén ötven éve annak, hogy bemutatták az Easy Rider című filmet, amelyet a díj egyik névadója, Kovács László, az amerikai független mozi emblematikus alakja fényképezett, és munkájával örökre beírta magát a modern mozi történetébe. Kovács László a díj másik névadója, Zsigmond Vilmos kamerájával forgatta a filmet.

A Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr Versenyen a Koltai Lajos rendező-operatőrből, Kende János operatőrből, Lajos Tamás operatőr-producerből, Káel Csaba rendezőből és Pados Gyula operatőrből álló zsűri dönt arról, kik kapják a díjakat.

Arról is határoznak, kit jutalmazzanak az 50 ezer dollár értékű filmes kameracsomaggal, a Magyar Filmlabor egymillió forint értékű laborszolgáltatásával a diák kategóriában.

Azt már most nyilvánosságra hozták, hogy Vagyóczky Tibor, Gyurikó László és Pap Ferenc életműdíjban részesül. Vagyóczky Tibor Balázs Béla-díjas magyar operatőr, egyetemi tanár, az IMAGO elnöke volt. Ő fényképezte többek között 1962-ben az Esős vasárnapot, valamint 1967-ben az Ezek a fiatalok és a Fiúk a térről című alkotásokat. Gyurikó László legismertebb filmjei a Running, Danielle Steele’s Zoya, Draw, Circle of Two és a Park is Mine, Pap Ferenc pedig többek között az 1974-es Családi tűzfészek és az 1977-ben készült Kilencedik emelet című dokumentumfilm operatőre volt.

Idén első alkalommal a Bojkovszky Béláról elnevezett díjat kiemelkedő életművéért Marton József fővilágosító kapja.

A közlemény kitér arra, hogy Novák Emil az általa 2004-ben alapított Aranyszem Fesztivált tavaly nevezte át a magyar operatőr iskola két kiemelkedő alkotójáról Kovács László-Zsigmond Vilmos Magyar Operatőr Fesztiválra. A Kovács László és Zsigmond Vilmos magyar operatőr díjat és a rendezvényt a tavalyihoz hasonlóan a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Filmalap és a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

