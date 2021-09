Időutazás az idén 25 éves colorStarral

A colorStar negyedszázados jubileuma kapcsán minden héten felidéz egy évet saját, zenekari történelméből, az időgép pedig 2004-hez ért, az Another Day maxi megjelenéséhez, mely a CD-korszak után most válik először online is elérhetővé. Az időutazás pörög tovább, november 20-án az A38 Hajón lesz a kilövés a zenekar születésnapi koncertjén, ahol együtt idézhetjük fel az elmúlt 25 év legjobb colorStar-dalait és az idén 20 éves Via La Musicát is.

2004: Magyarország csatlakozik az EU-hoz, Athénban rendezik a nyári olimpiai játékokat, a colorStar pedig három évvel a Via la Musica lemez megjelenése után és a Komfort lemez felvezetőjeként kiadja az Another Day című maxiját. A maxin hat teljesen különféle újragondolását ismerhetjük meg a számnak. A colorStar története 1996-ban indult, még jóval a digitális korszak előtt, így a mostani jubileum arra is jó alkalom, hogy bővítsék online archívumukat és olyan, korábbi különlegességeket is megosszanak közönségükkel, mint a most online megjelenő Another Day vagy a pár héttel ezelőtt digitális formában is kiadott 1.999. Az ilyen különleges anyagokért is érdemes követni a csapat Facebook és Instagram-oldalát, ahová továbbra is várják a rajongók emlékeit is." Az Another Day számai erre a linkre kattintva elérhetők. Keleti András, a zenekar alapítója pedig így idézi fel az Another Day születését: „Emlékeim szerint az Another Day volt az egyik legelső dal, ami a Komfort lemezre elkészült valamikor 2002-2003 táján, és ez volt az első, aminek én raktam össze az alapjait. Dereng egy kép, ahogy a Baross utcai lakásban dolgozom a számon, ami folyamatosan repeaten van, mert annyira tetszik, hogy nem bírom abbahagyni. Aztán a zenekarral közösen véglegesítettük. Sokáig egyébként nem volt szövege, csak a zene és az énekdallam készült el. Aztán Tarnócz Jánossal közösen megírtuk a szöveget is. Egyébként az ő házába vonult el a zenekar később, hogy a Komfort lemez dalain dolgozzon. A maxi célja az volt, hogy hírt adjunk magunkról a Via La Musica és a Komfort lemezek között. A maxi érdekessége még az akustic preview átdolgozás, amit Balahoczky István rakott össze, aki az eredeti basszusgitárosunk volt, de addigra már nem volt a zenekar tagja. Annyira megtetszett nekünk az általa az ének alá megálmodott új harmóniamenet, hogy később a dal akusztikus verzióját arra építettük az eredeti helyett." Természetesen a jubileumhoz születésnapi buli is dukál: november 20-án az A38 Hajón a zenekar egyszerre ünnepli 25. születésnapját és a Via La Musica megjelenésének 20. évfordulóját.