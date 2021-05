Indul a nemzetközi dalszerző tábor Budapesten

Hét országból érkeztek szövegírók, zeneszerzők és producerek, hogy közösen alkossanak az Artisjus kedden kezdődő dalszerző táborában. A Songwriting Camp célja a hazai zenei export fellendítése, a hazai és külföldi tehetségek közötti együttműködés elősegítése.

Holland, brit, német és közép-kelet-európai országok zeneszerzői, szövegírói, producerei alkotnak együtt magyar dalszerzőkkel négy napon át hét berendezett produceri stúdióban – közölte az Artisjus hétfőn.

A korábbi táborokban született együttműködésekből már létrejöttek külföldi piacra szánt produkciók és készült így hazai kereskedelmi tévésorozatban felhasznált betétdal is.

A tábor egyik magyar résztvevője a Follow the Flow-ból ismert Szakács Gergő, aki nemcsak előadó, hanem dalszerző is: írt már dalt a Wellhellónak, Pápai Jocinak, Rácz Gergőnek, Pál Dénesnek, Takács Nikolasnak és természetesen saját zenekarának is.

A tábor résztvevője Kemon Thomas, azaz MC Kemon, az Irie Maffia zenésze, az idei Artisjus-díjas Random Trip egyik közreműködője, aki többek között Király Viktornak, a Biebersnek, az Irie Maffiának és saját formációjának is írt dalt. Csatlakozik a programhoz Fehér Holló Attila, aki a 2019-es A Dal című műsorban Middletonz néven közös zenekarban szerepelt Kállay-Saunders Andrással és részt vesz a rendezvényen Ian O’Sullivan, a norvég-ír-magyar felállású Mongooz And The Magnet ír énekes-nagybőgőse is. A magyar csapatot erősíti Apatini Nikoletta, Veres Tilda Panna (Tildae), valamint a Murielben és Kodachrome-ban is aktív gitáros, Jobbágy Bence.

A huszonegy résztvevő naponta változó felállású csapatokban dolgozik, hogy a nap végére egy-egy dalkezdemény vagy kész dal szülessen.

Számos kezdeményezés, köztük az idén negyedik alkalommal szerveződő DEX Dalszerző Expo indult azzal a céllal, hogy Budapestet a könnyűzene regionális központjává tegye. Az Artisjus 2018-ban és 2019-ben a magyar fővárosba hozta az ABBA egyik tagjának (Björn Ulvaeus) kezdeményezéséből született svéd dalszerző tábort. Szintén az Artisjus támogatásával 2017-ben és 2018-ban a Zeneszöveg.hu szervezte a Songbook Songwriting Camp rendezvényeket. E sorozat folytatódott 2020-tól Artisjus Songwriting Camp néven.