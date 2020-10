Ismeretterjesztő könyv jelenik meg a barokkról

Új ismeretterjesztő könyv jelenik meg a Szépművészeti Múzeum Korszakok a múzeumban elevezésű múzeumpedagógiai sorozatában 17. század címmel; ezúttal a barokk korszakot viszik közelebb a kultúra kedvelőihez az intézmény ismert és kevésbé ismert műtárgyai bemutatásán keresztül.

Az ismeretterjesztő sorozat szerzői mind múzeumpedagógusok, akik könnyített nyelvezettel, múzeumpedagógia szempontokat követve írják a könyveket, hogy mindenki számára érthető és izgalmas legyen, bonyolult dolgokról egyszerűen mesélnek a kultúra kedvelőinek – hangsúlyozta Deme Edina, a 17. század című szerzője, a Szépművészeti Múzeum Múzeumpedagógiai Főosztályának vezetője.

Az adott kor képről képre, fejezetről fejezetre tárul fel az olvasók előtt, miközben megismerkedhetnek a korszakra jellemző műalkotásokkal, érdekességekkel és fogalmakkal is.

A kiadványokat illusztráló látványos fotókon pedig a múzeum gyűjteményének műtárgyai jelennek meg.

Deme Edina hangsúlyozta: fontos volt a sorozat egységes kinézete, és hogy dizájnos, fiatalos arculatot kapjon, amit Kun Fruzsina képzőművész-grafikus hozott létre egyedi látásmódjával.

Tavaly jelent meg a sorozat első része, amely az ókori Egyiptomot mutatta be, és hasonló volt a tartalmi felépítése, mint a most megjelenő köteté.

A könyv Kor-kép fejezetében a 17. században zajló társadalmi, kulturális, művészeti folyamatok rövid, frappáns összefoglalója olvasható. A Kedvenc műtárgyak című fejezet alatt pedig a szerző a saját kedvenc, gyűjteményben őrzött műtárgyakon keresztül mutatja be a barokk művészetet. A tizenöt darab tárgy között megtalálható El Greco, Anthonis van Dyck, Velázquez, Rubens, Ribera egy-egy festménye, valamint Rembrandt-grafika is. A leírások mellett egy-egy érdekes kérdés is felvetődik, így játékosabbá válik a tartalom feldolgozása – emelte ki Deme Edina.

Kultúrtörténeti érdekességekről is lehet röviden olvasni a gyűjteményben megtalálható festmények és szobrok révén, és a művészettörténeti fogalmak illusztrálásához is a múzeum gyűjteményéből válogattak festményeket.

A sorozat mindegyik könyvéhez memóriajáték is készül, az eredeti műalkotások ugyancsak a múzeum gyűjteményeiből valók – emelte ki a könyv szerzője.

Tervek között szerepel a múzeum gyűjteményében lévő további kincsek bemutatása is az ókori Görögországon, Rómán és a középkoron át egészen a 20. századig.

A múzeum másik múzeumpedagógia sorozatának segítségével a Szépművészeti Múzeum műtárgyai mellett a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményét is jobban megismerhetik az érdeklődők. A sorozat Királyok és királynők címmel tavaly megjelent első kötetének tematikus fejezetein keresztül magyar uralkodók, királyok és királynők változó szerepét és ezzel együtt az ábrázolásmód változásait lehet követni a honfoglalástól az utolsó Habsburg uralkodóig. A tematikus sorozat következő része a karácsonyi ünnepről fog szólni – tette hozzá Deme Edina.