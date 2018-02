Kiállítás nyílik a szentendrei művésztelep alkotóinak műveiből

A Szentendrei Régi Művésztelep tíz alkotójának legújabb műveit mutatja be az a kiállítás, amely Ker(e)tben címmel csütörtöktől látható a MANK Galériában Budapesten.

Kultúra-kiállítás-képzőművészet

A Szentendrei Régi Művésztelep alkotóinak legújabb művei kiállításon

A március 19-ig látható tárlat Aknay János, Baksai József, Bánföldi Zoltán, Bereznai Péter, Buhály József, Csáki Róbert, Knyihár Amarilla, Krizbai Sándor, Martin Henrik és Nagy Barbara legújabb festményeit mutatja be.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kurátori koncepció szerint a kiállításra olyan munkákat válogattak, amelyek valamilyen módon a szentendrei művésztelephez, a művésztelepet körülölelő ősi parkhoz kötődnek. A kiállítás címéhez is ez az ősi park adta az ihletett – hangsúlyozta Szepes Hédi művészettörténész, kurátor az MTI-nek.

Elmondta, hogy a kert a teljes életnek a metaforája, többek között az alkotásé is. Munkáikon a művészek nemcsak a külső, hanem a belső kertet is megjelenítették. Aknay Jánosnak szentendrei vonatkozású alkotásait, Baksai Józsefnek három kert témájú képét, Bánföldi Zoltántól fotó alapon készített festményt láthat a közönség. Bereznai Péter metaforikus alkotást mutat be, Buhály József természetelvű lírai absztrakt képet, míg Csáki Róbert Menyasszony című képén figurális kompozíció jelenik meg. Knyihár Amarilla a kert és a műterem tükröződését tárja a nézők elé, Krizbai Sándor mozgalmas, expresszív képe ugyancsak metaforikus mondandót tár fel, a szobrász Martin Henrik a festményén „a szemek világát” fogalmazza meg, míg Nagy Barbara a kert metaforikus értelmezését tárja a nézők elé – mondta.

Kifejtette, hogy a régi művésztelep alkotói minden évben bemutatkoznak a MANK Galériában és az alkotóknak évente fel kell ajánlaniuk egyik munkájukat, amelyek közintézményekbe kerülnek. Háromévente egy kuratórium dönt arról, hogy melyik művész kap műtermet. A műterem bérlői közé az idén három új művész csatlakozott: Knyihár Amarilla, Martin Henrik és Bánföldi Zoltán – magyarázta a művészettörténész.

Borítókép Buhály József és Csáki Róbert festőművészek a megújult Szentendrei Régi Művésztelepen 2014. április 12-én.

Forrás: MTI/Czimbal Gyula