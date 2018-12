Korhű anyagokból születik újjá a budavári lovarda

A rekonstrukcióhoz régi fényképeket és korabeli költségvetési dokumentumokat is felhasználnak.

A szabványok miatt vasbeton vázzal, de minden egyéb tekintetben az eredeti dokumentumok alapján, korhű anyagokból születik újjá az egykori budavári lovarda – olvasható a Magyar Hírlapban.

A lapnak a rekonstrukciót tervező Potzner Ferenc elmondta, régi fényképeket is felhasználtak útmutatóul, és értékes információkat tartalmaznak a korabeli költségvetési dokumentumok, különböző szakmai elszámolások, amelyek felsorolják az elkészült tételeket.

A homlokzatépítést római cementtel végezték, a korabelivel azonosak a kovácsoltvas korlátok is, mint ahogy a belső lépcsők fokai is ugyanabból a trieszti karsztból készültek, mint annak idején. A tetőre is ugyanolyan zöld és vörös angol természetes pala került, mint egykoron.

A barokkos jegyeket mutató, historizáló építményt Hauszmann Alajos tervezte, 1901-re készült el. Ekkor épült a lovarda mellett a most szintén rekonstruált főőrség és a Stöckl-lépcső is. A második világháborúban mind megsérültek, az ötvenes évektől sorra lebontották őket. Az új liftekkel és a gyalogos útvonalakkal együtt mintegy 6,5 milliárd forintból építik meg újra, 2019 végén adhatják át.

