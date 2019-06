Körösfő népi hagyományairól szóló könyvet mutattak be Kolozsváron

A kötet a település történetébe, hétköznapjaiba, hagyományaiba, kultúrájába, népviseletébe, nyelvjárásába enged betekintést.

Kalotaszeg egyik legszebb falujáról, a Kolozs megyei Körösfőről szól az a könyv, amelyet Péntek Tímea fiatal orvosnő írt. A kötetet, amely a település történetébe, hétköznapjaiba, hagyományaiba, kultúrájába, népviseletébe, nyelvjárásába enged betekintést, Péntek János nyelvész, egyetemi professzor jelenlétében mutatták be Kolozsváron – írja a Krónika.

Izgalmas, személyes történetekből építkező, ugyanakkor tudományos, hiteles adatokat is tartalmaz Péntek Tímea fiatal orvosnő Kalotaszeg szíve, Körösfő – A szülőföld története és képes albuma című kötete, amely a tájegységet mutatja be a nagyközönségnek. A könyvet kedden délután mutatták be Kolozsváron a Györkös Mányi Albert Emlékház évadzáró eseményeként Péntek János nyelvész, egyetemi professzor és a szerző jelenlétében. Mint elhangzott,

a kötet megírásának célja az volt, hogy az egész tájegységet megismertesse a Kolozs megyei falu perspektíváján keresztül.

„Gyerekkori álmom volt, hogy megírhassam ezt a könyvet” – fogalmazott Péntek Tímea a könyvbemutatón. Szintén Körösfőn született Péntek János professzor, aki segítette a szerző munkáját. „Nagyon büszke vagyok Tímeára, mert tartja a kapcsolatot a szülőfölddel, figyel arra, hogy mi történik a szülőfalujában, és ezt felmutatja a nagyvilágnak” – mondta a professzor. Kifejtette,

a 19. század utolsó harmadában történt meg Kalotaszeg „felfedezése”, a tájegységen keresztül lelt rá az akkori világ a magyar népművészetre, így az idők folyamán kutatott területté vált.

Ezért felmerült a kérdés, hogy vajon lehet-e újat mondani Kalotaszegről? Péntek János úgy fogalmazott, új az, ahogyan a mostani kalotaszegi nemzedék „személyiségén” keresztül jutnak el a világhoz az itteni néphagyományok, a nyelvjárás. Péntek Tímea ismertette kötetének 17 fejezetét: a könyvben részletes bemutatás olvasható Körösfőről, az egész tájegységről, Kalotaszeg természeti kincseiről, látnivalókról. Kalotaszeg gyöngyszemét, a körösfői református templomot és annak történetét is megismerhetik az olvasók. Amint Péntek János professzor fogalmazott,

a körösfői templom nem műemlék, hanem műremek.

A kötet ugyanakkor személyes történetekbe, a falu hétköznapjaiba enged betekintést, hagyományokról, népviseletről, nyelvjárásról találunk izgalmas leírásokat a műben. Péntek Tímea egyik kedvenc fejezetében írók, festők, tudósok véleménye jelenik meg Körösfőről. A könyv Péntek János mondatával zárul: „a meglévő értékek megőrzésével lehet csak megfelelni a modern világ kihívásainak”.

Borítókép: Péntek János nyelvészprofesszor és Péntek Tímea orvosnő, a kötet szerzője / Fotó: Molnár Boglárka / kronika.ro