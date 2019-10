A tárlat harminc művészt mutat be az 1920-as évektől napjainkig.

Au revoir! – Magyar származású fotográfusok Franciaországban címmel nyílik nemzetközi fotókiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumban pénteken.

Népessy Noémi, a BTM főigazgatója a múzeum pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a kiállítás olyan magyar származású fotográfusok műveiből válogat, akik pályájuk egy szakaszát Franciaországban, túlnyomó többségében Párizsban töltötték.

Mint mondta, a kiállítás harminc művészt mutat be az 1920-as évektől napjainkig, köztük neves fotográfusokat – André Kertészt, Brassait, Robert Capát, Lucien Hervét – és számos olyan művészt is, akik kevésbé ismertek, de pályájuk nagyon jelentős.

A tárlaton láthatók többek között Rogi André, Ergy Landau, Ervin Marton, Emeric Feher, André Steiner, Alain Fleischer munkái, akik az 1920-as évektől napjainkig Franciaországban működtek, illetve működnek ma is.

A főigazgató elmondta: a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programján szereplő kiállításon több mint kétszáz vintage kópiát, azaz az alkotók által készített korabeli kópiát mutatnak be. A fotókat eredeti dokumentumok, a művészekhez köthető tárgyak és mozgóképes anyagok egészítik ki – mondta, hozzátéve, hogy a tárlaton helyet kaptak korabeli kontaktmásolatok is, amelyek az alkotói folyamatokba engednek betekintést.

Mint mondta, a többnyire francia magán- és közgyűjteményekből érkező, eddig még soha nem szerepeltetett képeket is felsorakoztató válogatást most először láthatja a budapesti közönség. Kiemelte, hogy három olyan alkotást is bemutatnak, amely még nem volt látható kiállításon: nemrég került elő egy borítékból tíz fotó André Kertésztől, ezek közül hoztak el a kurátorok hármat a budapesti kiállításra. A csaknem százéves Kertész-fotók zsánerképek a magyarországi évekből.

A január 5-ig látható tárlat kurátora Cserba Júlia és Cseh Gabriella.

Cserba Júlia elmondta: a kiállítás a Cseh Gabriellával közösen, 2018-ban a Corvina Kiadónál megjelent kötetük nyomán készült, amely egy adósság törlesztése, hiszen a nagyon ismert fotográfusok mellett a kevésbé ismertekre is érdemes odafigyelni, komoly munkásság áll mögöttük. A Magyar származású fotográfusok Franciaországban című könyv a kiállítás kísérő katalógusaként is megvásárolható.

Cseh Gabriella elmondta: a kötet több hónapig tartó párizsi és vidéki kutatómunkát követően jelent meg. A kiállítás ebből az anyagból válogat, átfogó képet adva a magyar fotográfusok szakmai-művészi teljesítményéről, a francia fotóművészetre gyakorolt hatásáról, valamint a franciaországi és nemzetközi porondon szerzett pozíciójáról.

Arról beszélt, hogy André Kertész életműve fotótörténeti referencia, amelynek jelentősége a kiállításon is érzékelhető, a tárlat hat terme közül az első terem az ő munkásságával és hatásával fogalakozik.

A belső termek egyike az 1910-es években divatossá vált szalonstílusban mutatja be a korabeli fotóműtermek hangulatát.

A tárlat címe, Au revoir!, azaz Viszontlátásra! az alkotók és műveik kétpólusú létére, fel- és eltűnésük lehetőségére utal; a hazalátogatásra a maradás illúziója nélkül.

A kiállítás délutáni megnyitóján beszédet mond Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes, köszöntőt mond Népessy Noémi, a BTM főigazgatója és Pascale Andréani, Franciaország budapesti nagykövete, a kiállítást Michel Frizot fotótörténész nyitja meg. Szakmai bevezetőt a kiállítás két kurátora, Cserba Júlia és Cseh Gabriella mond.

A tárlathoz a francia nemzeti könyvtár, a Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Médiatheque de l’architecture et du patrimoine – Département de la photographie, magángyűjtemények, a Szépművészeti Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum kölcsönzött anyagot.

