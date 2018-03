Március végén rendezik a Bach Mindenkinek Fesztivált

A fesztivál 32 település 115 helyszínén, 300 programmal és 2000 fellépővel várja az érdeklődőket. Célkitűzése, hogy a klasszikus zene valóban mindenkihez eljusson, így országszerte meglepő helyszíneken – például aluljárókban, szabadtéren, templomokban, hangversenytermekben – és különleges elemekkel kiegészülve megszólaló koncertekkel, egyedi programokkal várják az érdeklődőket.

A fesztivál védnöke Vásáry Tamás zongoraművész, karmester, a fesztivál igazgatója Kovács Zalán László tubaművész.

Az Amerikától Ázsiáig számos országban évenként megrendezésre kerülő koncertekhez 2015-ben Magyarország is csatlakozott. Azóta minden évben megrendezésre kerül a program hazánkban. Először 5 helyszínen kerültek megrendezésre a koncertek, majd egyre több művész, zeneoktatási intézmény és zenekar csatlakozott a programokhoz. 2017-ben a rendezvény fesztivállá nőtte ki magát.

A Bach Mindenkinek Fesztivál célkitűzése, hogy a klasszikus zene valóban mindenkihez eljusson. Ezért inspirálják a szervezők a fellépő művészeket az általános koncertszokásoktól eltérő, meglepő helyszíneken és különleges elemekkel kiegészülve megszólaló koncertek tartására is. A fesztivál sokszínű koncertkínálata, egyedi programjai, ismeretterjesztő előadásai a koncertekhez szocializálódott közönség számára is új arculatban tudja bemutatni a barokk korszakot és a klasszikus kultúrát. A műsorkínálat több eleme lehetővé teszi a közönség csatlakozását a fellépő művészekhez. A korosztályos tematikával rendelkező műsorok a zenehallgató közönség utánpótlását nevelik gyermek, ifjúsági és családi programokkal.

A Bach Mindenkinek Fesztivál szervezői és fellépői meggyőződése, hogy a munkájuk értéket teremt, hiszen nemesebb ügyet nehezen lehet képviselni, mint Bach zenéjét. A program néhány év alatt Budapest belvárosának félnapos eseményéből országos fesztivállá nőtte ki magát, több száz programmal várva közönségét. A program célja, hogy szerte Magyarországon megmutassa, mit jelent a zenei érték, és ezért mennyien hajlandóak áldozatkész munkát vállalni. Mindezzel elérve, hogy évről évre a barokk géniusz mind teljesebb arcát fedezhessék fel a klasszikus zene kedvelői, és országszerte mindazok is rátalálhassanak, akikre vár még ennek a csodának a megismerése.

A Bach in the Subways, magyar nevén a Bach Mindenkinek nemzetközi programot egy New York-i csellista, Dale Henderson indította útjára 2010‑ben azzal a céllal, hogy növelje a klasszikus zene iránti általános érdeklődést. Minden év márciusában, Johann Sebastian Bach születésnapja környékén világszerte kiváló muzsikusok ünneplik a mestert ingyenes koncerteket adva nyilvános helyeken. Bach zenéjét ajándékként adják át a közönségnek, ezáltal remélhetőleg megkönnyítik a belépést a klasszikus zene birodalmába.