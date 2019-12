Megzenésített Ady Endre-versek hallhatók az új Makám-lemezen (videó)

A nagy sikerű Makám együttes legújabb, Budapest éjszakája szól című lemezén megzenésített Ady Endre-versek szerepelnek. Az együttes alapítója többek között a száz éve elhunyt költőről és a lemezre került versekről beszélt.

Krulik Zoltán, a Makám Együttes vezetője a kultura.hu-nak arról mesélt, hogy az általános iskolai és a gimnáziumi évek alatt ismerkedett meg Ady verseivel. Tanárainak köszönheti, hogy művészi pályán kötött ki, illetve, hogy Ady költészete egy életre megragadt benne.

Mielőtt készült a lemez, Krulik Zoltán felidézte azokat az Ady-verseket, amelyek a leginkább megérintették kamaszkorában.

Ilyen volt A föl-földobott kő, a Párisban járt az Ősz, a Jó Csönd-herceg előtt, vagy a Ne lássatok meg. Végigolvasta a köteteit az 1906-os Új versektől sorban, majd csapongva is, felütve itt-ott. Színészeket hallgatott, leginkább Nagy-Kálózy Eszter és Szamosi Zsófia versmondásai tetszettek meg neki.

„A Párisban járt az Ősz a legtöbb felvételen túl komoran, dörgedezve hangzik, holott a szöveg nekem több játékosságot kívánna” – mondta.

Tavaly augusztusban kezdett hozzá a komponáláshoz. Első körben a fiatal korában megismert Ady-verseket zenésítette meg, azt követte a többi, kevéssé ismert Ady-szöveg.

Sokat forgatta az Ady-összest, a választott szövegeknél jegyzeteket készített, majd szépen, szinte magától választódott ki, rostálódott az anyag. Egyik alapvetése az volt, hogy a ma embere, s a mai fiatalok is jól értsék, ne okozzon gondot nekik a szövegek értelmezése.

„Sokfélék a versek, amiket kiválasztottunk, ebből következően a zenei matéria is változatos. Például a Bolond halálos éj és a Ló kérdez blues, az Égő tűzben dideregve címűre mondjuk a trashmetalt mondanám, az Őrizem a szemed törökös-bolgáros ritmikájú és dallamvilágú, míg a Midász király sarja a rockzenével rokon. Több dalra is a sanzon a leginkább megfelelő műfaji megjelölés, s vannak népdalra, illetve gregoriánra emlékeztető dallamaim is. A dallamvilág a szöveg függvényében formálódott” – fogalmazott a zenész, aki saját bevallása szerint Cseh Tamás rajongója volt már a 70-es években, s ez a vonzalom máig töretlen.

„Mindig irigyeltem a Bereményi versére született Budapest-dalukat, amit Másik Jánossal együtt adnak elő. Évekig vágyódtam, hogy írok egy hasonlót, de nem sikerült. A felfedezett Ady-vers sietett a segítségemre. A borzasztóan pulzáló Budapest-éjszaka lüktetése köszön vissza száz évvel korábbi kiadásban. Mivel a belvárosban lakom, ennek zsibongásnak a közepén, ismerősen csengtek Ady sorai” – mesélte a leme címadó daláról.