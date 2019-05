Mintegy 170 program várja az érdeklődőket a 4. Zsolnay Fényfesztiválon

Az érdeklődők találkozhatnak analóg és digitális fényalkotásokkal, statikus és interaktívan irányítható installációkkal.

Mintegy 170 ingyenes programot – köztük fényfestéseket, fényinstallációkat, utcaművészeti produkciókat és koncerteket – tartanak a 4. Zsolnay Fényfesztiválon, amelyet június 27. és 30. között rendeznek meg Pécsen – tájékoztatott a szervező Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) csütörtökön.

Mint közleményükben írták, a fesztivál leginkább várt programja a nemzetközi élvonalban is jegyzett háromdimenziós Zsolnay Light Art Fényfestőverseny lesz. A Tiszta fény hívószóra készült mozgó, háromdimenziós fényalkotások keltik életre a pécsi székesegyház monumentális falait – ismertették, arra is kitérve, hogy a megmérettetésre a többi között Kínából, Franciaországból, Mexikóból és Spanyolországból érkeztek alkotások.

Közülük 10 produkció szállhat versenybe a fődíjért. Versenyen kívüli különlegességként említi a ZSÖK Bordos László Zsolt világhírű fényművész attrakcióját, aki az épületvetítést robotlámpákkal egészíti ki.

A további programokról azt közölték, hogy az új helyszínekkel bővülő, mintegy 30 állomáson végigvezető Fény Útja esténként „káprázatos csodavilággá” varázsolja Pécs belvárosát. Az érdeklődők találkozhatnak analóg és digitális fényalkotásokkal, statikus és interaktívan irányítható installációkkal, megcsodálhatják, ahogy fényvirágok nyílnak a fák törzsein, sétálhatnak a legmodernebb technikákkal életre keltett fénylő felületek között vagy a Janus Pannonius utca járdájára vetített fényszőnyegen – részletezte a közlemény.

Megmozdulnak a Barbakán falai, egy ötméteres fénylő medveállatka is felbukkan majd a fesztivál jelképe, a Pixelbogár mellett, ami a Szent István téri szökőkút környezetében lesz látható. Az utcaszínházi programban magyar fellépők mellett Costa Rica-i, német, francia, spanyol, holland, olasz és argentin művészek előadásai is szerepelnek.

A fényfesztivál harmadik alkalommal ad otthont a Magyar Zsonglőrtalálkozónak, ahol a szakmai programok mellett a közönség számára is nyitott zsonglőriskolában lehet betekintést nyerni a zsonglőrködés rejtelmeibe A közönség zenei szórakoztatásáról mások mellett Little G Weevil, az argentin Aguamadera és az olasz Vagatrio, a japán Kenta Hayashi, a Brooklyn Gypsies, az Iamyank és az Óperentzia gondoskodik. Az Árkád Pécs Bevásárlóközpontban egy nappali és egy éjszakai fényalkotást is meg lehet tekinteni.

A Pécsi Galériában Vály Sándor Finnországban élő magyar képző- és médiaművész kiállítása lesz látható június 22-től egy hónapon keresztül.

Vincze Balázst, a ZSÖK ügyvezetőjét idézve azt írták: a nemzetközi sikerek nyomán minden évben egy adott országból „fénynagyköveteket” hívnak a pécsi fesztiválra, elsőként Finnországból.

A Zsolnay Fényfesztivál Magyarország első és egyetlen fényfesztiválja, a rendezvénysorozat tavaly több mint 70 ezer látogatót vonzott. További részletek a fenyfesztival.hu oldalon találhatóak.

Borítókép: illusztráció / A fényfestőverseny közönsége a Zsolnay Fényfesztiválon Pécsen 2018. június 29-én.