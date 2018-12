Nem csak Európa, a világ legjobb középülete is az új Néprajzi Múzeum lett

Az elismerést a világ egyik legrangosabb ingatlanszakmai nemzetközi versenye, az International Property Awards hétfő éjszakába nyúló londoni díjátadó gáláján vehette át Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.

A Néprajzi Múzeum épülete ugyanezen a versenyen előzőleg Európa legjobb középületének díját is megkapta, és így került a világ legjobbjainak járó díj esélyesei közé.

Gyorgyevics Benedek a díj átvétele után hangsúlyozta:

A vezérigazgató szerint a díj nem csupán a magyar építészet kiváló teljesítményére, hanem a magyar innovációra és a magyar kultúrára is ráirányítja a nemzetközi figyelmet.

Az International Property Awards negyedszázados történetében először fordul elő, hogy magyar épület a világ legjobbjaként végezzen kategóriájában. A Napur Architect iroda által tervezett Néprajzi Múzeum új épülete a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének, majd a kontinens legkiválóbbjaként a világ 10 régiójának kategóriagyőztesei közül érdemelte ki a világ legjobbjának járó „World’s Best” díjat.

Gyorgyevics Benedek hangsúlyozta:

a Liget Budapest Projekt keretében Európa egyik legrégibb közparkja újul meg, miközben egyedülálló kulturális intézmények jönnek létre, világviszonylatban is kiemelkedő építészeti megoldásokkal, amit az épülő Néprajzi Múzeum most átvett díja is bizonyít.