Oláh Vilmos szál hegedűvel játszik el egy egész zenekart

A magyar hegedűművész főszereplésével készült The Violin Alone (Egyedül a hegedű) című dokumentumfilm hat Emmy-díjat söpört be.

Oláh Vilmos Liszt Ferenc-díjas hegedűművész az ECHO TV Kultúrklub című műsorában elmondta: a The Violin Alone című film egy „teremtéstörténet”, hiszen egy különleges új darab születését mutatja be az első hangoktól a közönség elé kerülésig (a darabot 2011-ben mutatták be Magyarországon). A film apropóját az Eric Funk amerikai zeneszerzővel való találkozása adta: a komponistát megihlette Oláh Vilmos virtuóz játéka, és a gyakorlatban is megvalósíthatónak gondolta azt,

hogy ne „csak” egy hegedű szólamát, de egy egész szimfonikus zenekar hangzását megszólaltassa vele.

Így készült el a The Violin Alone című film, mely megmutatja, hogyan lehet egy szál hegedűn egy egész zenekarra írt versenyművet eljátszani. Oláh Vilmos elmondta, hogy a film magas szakmai színvonalú zenei közegből kiindulva, de közérthető nyelven kíséri végig a nézőt a darab születésén, így a laikusok is könnyen élvezhetik a produkciót, és megfigyelhetik, hogyan lehet ennyi különböző hangot előcsalni a hegedűből. A Concerto for Violin Alone Op 109 című zeneműről készült film 2018-ban hat Emmy-díjat nyert.

A teljes beszélgetés:

Borítókép: Oláh Vilmos, a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek (MRZE) koncertmestere hegedül 2017. december 17-én.

MTI Fotó: Mónus Márton

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS