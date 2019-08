Online nézhető a The Rub című pszichedelikus Hamlet-adaptáció

Közzétették az interneten Lichter Péter és Máté Bori 2018-as játékfilmjét, a The Rub című hatvanperces pszichedelikus Hamlet-adaptációt.

A kísérleti filmhez több száz kézzel festett celluloidtekercset használtak fel, a filmszalagokat az alkotók különböző módszerekkel roncsolták – például gyümölcsökkel rohasztották vagy több hétre a föld alá ásták – írja a magyar.film.hu nyomán a kultura.hu. A The Rub létrejöttét a Magyar Nemzeti Filmalap Filmarchívum igazgatósága is segítette kiselejtezett filmszalagokkal, egyébként állami támogatás nélkül, zéró költségvetésből készült. Főszereplő-narrátora Hajdu Szabolcs, zeneszerzője Horváth Ádám Márton.

A film nemzetközi bemutatója a 2018-as Berlini Filmfesztivál Kritikusok Hete szekciójában volt, később New Yorkban a Spectacle Theatre nevű underground moziban és a gyulai Shakespeare Fesztiválon is vetítették, Magyarországon pedig az alternatív forgalmazásra specializálódott Soldivision mutatta be.

Lichter Péter és Máté Bori következő filmje is hasonló technikával készült, a The Philosophy of Horror (A horror filozófiája) című filmet 2020 februárjában mutatják be.