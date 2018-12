Operettel, krimivel és vígjátékkal búcsúztatják az óévet az erdélyi színházak

Egyebek mellett a Mágnás Miskát, Heltai Jenő Naftalinját és Agatha Christie Tíz kicsi néger című regényének színpadi adaptációját tűzték műsorra a magyar intézmények.

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata A láthatatlan hóhér címmel mutatja be Agatha Christie világhírű regényét, amely Magyarországon először A láthatatlan hóhérként jelent meg, ezért választották ezt a címet. A produkciót Gáspárik Attila állította színpadra.

Nagyváradon Novák Eszter rendezésében láthatja a közönség Heltai Jenő Naftalin című vígjátékát, amelyet a helyi Szigligeti Színház társulata mutat be.

Szatmárnémetiben az Északi Színház Harag György Társulata a nagy sikerű Hippolyt, a lakáj című vígjátékot tűzte műsorra, az előadás rendezője Bessenyei Gedő István.

A Kolozsvári Magyar Opera ezúttal is saját produkciót mutat be, amely Plesa Róbert ötlete nyomán született és egy operaház társulatának egy napját meséli el, így az előadás magáról a kolozsvári társulatról is szól. A produkcióban az 1930-as, 1940-es évek slágerei csendülnek fel. A hangszerelést Kondrát Csaba és Incze G. Katalin jegyezte, a szöveget Demény Péter írta.

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház szilveszteri előadása Arisztophanész Lüszisztraté című komédiájából indul ki, a produkció címe Lucy Strate avagy a Kilencek Tanácsa, amelyben Beatles-dalok hangzanak el. Az előadást az orosz Sardar Tagirovszkij állította színpadra.

A csíkszeredai Csíki Játékszín a Mágnás Miskát viszi színre Kányádi Szilárd rendezésében.

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Martin Mc Donagh Macskabaj című vígjátékával búcsúztatja az óévet Albu István rendezésében, a produkcióban a No Sugar zenekar is közreműködik.

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház az Anger Zsolt rendezte Főfőnököt, Lars von Trier első filmvígjátékának adaptációját tűzte műsorra.

