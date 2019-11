Orbán János Dénes új fordításával játsszák a világhírű musicalt

A költő és Kiss-B. Atilla főigazgató mesélt az Origónak a családi musicalről.

A megújult Budapesti Operettszínház szeptember közepe óta újra játssza a világszerte és Magyarországon is nagyon népszerű családi musicalt, A Szépség és a Szörnyeteg-et.

Az Operettszínház főigazgatója, Kiss-B. Atilla a külföldi turnéról és az új fordítás szükségességéről is beszélt az Origónak. A fordításra a nagy költőt, Orbán János Dénest kérte fel, aki pedig a munka érdekességeiről mesélt.

A musical hazai sikerét jól mutatja, hogy szeptember 20-án tartották az ezredik előadást.

„A Szépség és a Szörnyeteg-et hazánkban viszonylag rég játszották magyarul, leginkább külföldön, német nyelvterületen adta elő az Operettszínház társulata. A produkciót és a társulatot utaztató promotáló céggel már igazgatói funkcióba lépésem óta folytatok tárgyalásokat A Szépség és a Szörnyeteg újbóli turnéztatásáról. Az előadási jogok az elmúlt években csak a külföldön való játszásra terjedtek ki. Szinte automatikusan fogalmazódott meg bennem a kérdés: ha már a produkció létezik, az Operettszínház művészei nagyszerű előadást tudnak teljesíteni, akkor miért fosztanánk meg a magyar közönséget annak a lehetőségétől, hogy itthon hozzájuthasson ehhez a gyönyörű családi musicalhez, a magyar művészeket pedig attól, hogy magyarul is játsszák a művet? Így kezdődtek el a tárgyalások a külföldi partneren keresztül a jogtulajdonos Disney-vel. Hosszú egyeztetések után megegyeztünk abban, hogy a külföldi turnék mellett Magyarországon is előadjuk a művet”

– mondta az Origónak Kiss B. Atilla.

Az újrafordítás okáról Kiss B. Atilla azt mondta: „Arra gondoltam, hogy felfrissítve a produkciót az új turnéra és a magyarországi előadásokra, frissítsük fel a szöveget is. Egy poétikusabb, az angol eredetihez hűségesebb szövegverziót véltem szükségesnek.”

A Disney elvárása is az volt, hogy az új fordítás maradjon minél közelebb az eredeti szöveghez.

Már jó néhány előadáson túl van az Operettszínház az új szöveggel, és Kiss-B. Atilla azt mondta, „a siker óriási; a közönség legtöbbször álló tapssal nyilvánítja ki a tetszését, nagyon szereti a darabot.”

A József Attila-díjas Orbán János Dénes az Origónak elmondta:

„Egy hónap alatt elkészült a fordítás, két hétig pedig még csiszoltuk a dalszövegeket a karmesterekkel, Makláry László és Bolba Tamás urakkal. Bolba Tamás – aki karmester, zeneszerző, szinkronrendező és Donald kacsa magyar hangja – nem kegyelmezett: az utolsó szótagig tökéletesíttette velem a dalszövegeket. Böhm György rendező úrral pedig számos icipici, apró poént, nyelvi ízt vittünk a prózaszövegekbe. Nagyon talált a szó, mert ugyanolyan huncutul gondolkodik, mint én, és elképesztően perfekcionista: minden mikroelem számít. Nem csoda, hogy tizenöt éve fut rendületlen sikerrel ez a rendezés Magyarországon és Európa német nyelvterületein is – hiszen ott is a mi Operettszínházunké a játszás kizárólagos joga. Azaz ez Európa legjobb A Szépség és a Szörnyeteg produkciója.”

Orbán János Dénes az Origónak elárulta, hogy elsődleges célja az volt, hogy a szövegen ne érződjön, hogy fordítás, ne legyen a nyelv nyaka kitekerve. Arra is törekedett, hogy egyenletes legyen, hogy lehetőleg egyetlen sor se legyen összecsapva. És arra, hogy azért ő is benne legyen, az ő egyéni stílusjegyei is itassák át a szöveget, anélkül, hogy ez a szöveghűség rovására menne. Hogy poétikus legyen, költő munkája, nem pedig becsületes iparosé. A karmesterek pedig

sokat segítettek neki abban, hogy a dalszövegek minden szava kiénekelhető legyen, és tökéletesen simuljon a dallamhoz, ne kelljen a művészeknek trükközniük, kínlódniuk.

„Azt hiszem, ez a nagyszerű rendezés, mely a Broadwayn is megállná a helyét, most méltó szöveget kapott”

– mondta Orbán János Dénes.

Borítókép: