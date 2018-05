Összeállt a Nemzeti Ifjúsági Kórus

A Kodály-emlékév alkalmából a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete szervezi meg a kórust, amelynek 63 tagja öt koncerten mutatkoznak be a közönségnek. A kórus fővédnöke Kodály Zoltánné Péczely Sarolta asszony.

A kétszeres túljelentkezés és a pályázók magas színvonalú képzettsége, tehetsége miatt nem volt könnyű dolga Erdei Péter és Nemes László Norbert karnagyoknak, amikor a jelentkezők által beküldött felvételek és a meghallgatások alapján kiválasztották a Nemzeti Ifjúsági Kórus tagjait. A kórus a lehetséges maximális létszámmal, 63 fővel áll majd fel júliusban.

„Igyekeztünk megtalálni azokat a válogatási szempontokat, amelyek alapján a legigazságosabban és a legméltányosabban dönthettünk a kórusba pályázók felvételéről. Nagyon fontos volt a kórus szólamok szerinti optimális aránya és hangi összetétele, de arra is figyeltünk, hogy a kiválasztott énekesek hangja jól illeszkedjen egymáshoz”

– hangsúlyozta Erdei Péter Érdemes Művész, Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas karnagy.

A kórustagok közös vonása az éneklés szeretete, a közösség összetétele azonban sokszínű. A magyarországi fiatalok mellett kilenc határon túli énekes is tagja lett a kórusnak, képviselve a Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Vajdaság magyar nemzetiségű fiataljait. Az ország szinte minden pontjáról érkeznek énekesek, de a kéthetes programra van, aki Londonból jön, sőt olyan tag is akad, akinek görög-magyarként Budapest mellett Athén is otthona.

A kiválasztottak legfiatalabbjai ezekben a hetekben érettségiznek, de a kórustagok között vannak zenetanárok, zeneművészeti hallgatók, sőt, gazdálkodó, építész és kémia szakos növendékek is.

A Nemzeti Ifjúsági Kórusnak van mire építenie, hiszen a magyar kórusélet gazdagsága és magas színvonala biztosítja a hátteret. A kórus repertoárjában Kodály Zoltán, Bella Máté, Kocsár Miklós, Vajda János, Felix Mendelsson-Bartholdy és Z. Randall Stroope művei szerepelnek. Ősbemutatóként hangzanak el Orbán György és Varga Judit kifejezetten a Nemzeti Ifjúsági Kórus számára komponált művei. A közönség először július 23-án Keszthelyen hallhatja a kórust, amely ezt követően 24-én Bécsben, 25-én Galántán, 26-án Budapesten lép fel. Július 27-én a kecskeméti Kodály Fesztivált zárják koncertjükkel.

A Nemzeti Ifjúsági Kórus az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem közreműködésével jöhet létre.

