Ötvenedik évada előtt áll a kassai Thália Színház

Szerte a Felvidéken végzi küldetését a kassai Thália Színház. A magát Európa legészakibb magyar nyelvű teátrumaként aposztrofáló határon túli társulat idén ünnepli 50. születésnapját, augusztus 20. alkalmából pedig – a külhoni magyarság megmaradásáért végzett missziójáért – a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjban részesült.

A színház igazgatója, Czajlik József ennek apropójából a Ma7 felviéki hírportálnak elmondta, hozzájuk hasonló teátrum még szlovák nyelvű sincs Szlovákiában, amely kimozdulna a kőszínház falai közül, és tájelőadásokkal járná az országot. Mint mondja, ez azzal jár, hogy már az előadás tervezésétől kezdve abban kell gondolkodniuk, hogyan és hová fogják utaztatni a darabot. Hozzáteszi, ez nagy rugalmasságot igényel a társulattól, hiszen az előadásaik 60 százaléka Kassán kívülre esik. Megjegyzi,

az is nagy kihívás nekik, miként szólítsák meg az egyre kisebb számú kassai magyarságot, hogyan érjék el közülük azokat, akikről még nem tudnak.

Az előttük álló jubileumi évadról szólva elárulja, megpróbálnak keresztmetszetet adni az 50 esztendőről. Ennek érdekében négy színházi premierjük mellé egy-egy kísérőrendezvényt is szerveznek. Az évad abból a szempontból is különleges lesz, hogy csak magyar szerzőktől játszanak darabokat – derül ki a beszélgetésből.

Darab Malina Hedvig, avagy a kisember drámájáról

A kassai születésű Márai Sándor Kaland című művével indítanak, amelyet a legidősebb rendezőgenerációt képviselő, nyolcvanéves Beke Sándor fog a színpadra álmodni.

A második előadásuk a Malina Hedvig projekt lesz, amelyet maga Czajlik József rendez, és amelynek Forgács Miklós írja a szövegkönyvét és Faragó Béla, a kortárs magyar zeneművészet egyik meghatározó alakja szerzi a zenéjét.

„A mű első része opera, a második operett, a harmadik oratórium lesz, a negyedik pedig egy fórum a nézőkkel. Nem a magyar–szlovák ellentét hangsúlyozására lesz kiélezve a darab, hanem inkább a kisember és a hatalom közti küzdelem kerül előtérbe”

– hangsúlyozza Czajlik József.

Harmadikként a Noszty fiú esete Tóth Marival átiratát mutatják be, amelyet László Sándor vajdasági színészpedagógus és rendező állít színpadra.

A negyedik bemutató pedig Pintér Béla Parasztopera című műve lesz, amely népi környezetben játszódó családi történet rengeteg humorral. Ezt Rédli Károly rendezi, aki a legfiatalabb rendezőgeneráció tagja.

Még jobb minőség a cél

Czajlik József, aki 2011 óta vezeti a Tháliát, önmagáról elárulja, „most éppen igazgató vagyok, de a szakmám a rendezés”. Mint mondja, felüdülés számára, ha rendezhet, „szerencsére” kap felkéréseket, de évente egy-egy darabot a Tháliában is megrendez. Hozzáteszi, igazgatósága első négy évében nem rendezett, mert a színházvezetést is meg kellett tanulnia. Utóbbiról elárulja: „Nem könnyű dolog, hullámhegyek és -völgyek váltják egymást. Külső és belső egyensúlyra kell törekedni, ami néha-néha megbillen. Felelős vagyok egy egész társulatért, a színház minden dolgozójáért. Folyamatosan helyzeteket kell megoldani úgy, hogy a nézők ebből semmit se vegyenek észre. Ugyanakkor öröm, hogy nemcsak hazai, hanem külföldi felkéréseket is kap a színházunk, szakmai téren is jegyeznek bennünket, színházi fesztiválokon is megjelenünk egy-egy előadással.”

A jövőről szólva elmondja: örülne, ha kiegyensúlyozottabb lenne a teátrum gazdasági helyzete, és ha ennek köszönhetően tovább javulhatna a minőség. „Továbbra is tájoló színházat látok, de annak is egy magasabb színvonalát, jól megfizetett munkatársakkal és színészekkel. Ez ideális helyzet lenne” – fogalmaz.

Borítókép: A kassai Thália Színház repertoárján szereplő Terror című darab egyik jelenete