Pénzt temettek a halott mellé, hogy kifizesse a túlvilágra szállítást

A rézkortól az újkor kezdetéig négy korszakból tártak fel gazdag lelőhelyeket horvát régészek a drávaszögi Pélmonostor (Beli Manastir) közelében, az észak-déli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett korridor 5C horvátországi, magyar határig húzódó szakaszának építési nyomvonalán – közölte a horvát közszolgálati televízió (HRT) szerdán.

Az autópálya Pélmonostort elkerülő szakaszának építésekor a késő ókorból származó 29 sírhelyre bukkantak az eszéki régészeti múzeum és a zágrábi régészeti intézet munkatársai.

Tomislav Hrsak, az eszéki régészeti múzeum igazgatója elmondta: a sírokban viseleti szövettöredékeket, fülbevalókat, gyűrűket, csatokat, más kiegészítőket és csontmaradványokat is találták, valamint pénzérméket, amelyeket azért helyeztek a halott mellé, hogy kifizethesse a túlvilágra szállítást. Ehhez az utazáshoz élelmet és italt is elhelyeztek a halottak mellé üveg- és cserépedényekben – tette hozzá.

Marko Dizdar, a zágrábi régészeti intézet igazgatója szerint a felfedezés azért is egyedülálló, mert bár eddig is tudták, hogyan éltek és temetkeztek a 4. században itt állomásozó katonák, most arra is fény derült, hogy azok, akik ellátták őket élelmiszerrel, milyen szokásokkal rendelkeztek.

Jelezte, hogy egy kőrézkori sírhelyet is találtak, amelyben egy anya és gyermeke volt eltemetve zsugorított helyzetben. A rézkori, ókori, a késő középkori és kora újkori faluk maradványai, az Oszmán Birodalomból származó vermek, gödrök, tűzhelyek és egyéb más tárgyak komoly infrastruktúrára és családilag szervezett településekre utalnak – mondta.

A szakemberek egyetértettek abban, hogy a felfedezés új archeológiai megvilágításba helyezi nemcsak Baranyát, hanem egész Kelet-Horvátországot.