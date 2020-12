Reggeli éneklésekkel és online koncertekkel segít az ünnepre hangolódni a HolddalaNap

Fénylő, aranyló muzsikákkal, magyar és más népek zenéivel öltözteti ünnepi díszbe a szíveket a HolddalaNap. A zenekar a digitális térben, az interneten szeretne segíteni a családoknak a karácsony előtti ráhangolódásban, hogy átélhessék az ünnep valódi lényegét, teljességét.

A HolddalaNap Zenekar tagjai az adventi időszakban minden reggel kinyitják az Arany muzsikás kalendáriumot a Facebookon, és 15 percig élőben zenélnek. December 13-án és 19-én pedig ingyenes, online családi koncerteket adnak, melyek közelebb hozzák az ünnep tiszta fényét és örömét, a népek karácsonyát.

A mostani, nehéz időszakban, a koronavírussal és korlátozásokkal együtt járó 2020-as évben a családoknak talán még inkább szükségük van arra, hogy ha csak egy időre is, de maguk mögött hagyhassák a nehézségeket, és örömmel, nyitott szívvel készülődhessenek a karácsonyra. „Régi korokban az ünnepek, mint aranyalmák, ízesek, kerekek, az életet bearanyozóak voltak. Az aranyalmaként fénylő ünnepnek magháza, közepe van: ezek a naptári ünnep konkrét napjai. De húsa, udvara is van, így hetekkel előbb és később is bearanyozza az életünket.

Ahhoz, hogy az ünnepek ilyen teljességgel jelenjenek meg az élet ágán, fel kell lelkileg készülni, el kell engedni a hétköznapokat, és felemelni az életet az ünnepbe”

– mondta Gulyás Anna, a HolddalaNap Zenekar énekesnője, néprajzkutató.

A HolddalaNap zenekar ezért a családoknak egy naponta megjelenő online Arany muzsikás adventi kalendáriummal kedveskedik, amely segít a ráhangolódásban.

A zenészek reggelente 6:45-től 7 óráig muzsikálnak élő adásban a HolddalaNap Zenekar Facebook-oldalán,

amit később, a nap bármely szakában újra meghallgathatnak az érdeklődők.

A zenekar két ingyenes online koncerttel is készül az ünnepre: először december 13-án 19 órától a Népek karácsonya – A kis Jézus aranyalma című családi koncertjüket mutatják be, amely elsősorban magyar népzenei karácsonyi dalokból, és saját istenes dalaikból áll. A budaörsi PostART Galéria Facebook-oldalán követhető online koncert különlegessége, hogy a LiveYu stream technológiája lehetővé teszi, hogy a zenészek és a nézők kapcsolatba léphessenek. A képernyőn látható ikonok segítségével a közönség tapssal és bekiabálással fejezheti ki a tetszését, a zenekar tagjai pedig azonnal reagálni tudnak a kivetítőn megjelenő személyes üzenetekre is. A zenészek már tesztelték ezt a technológiát. és a tapasztalataik szerint a szokásos bábos, izgalmas vizuális világ mellett a gyerekeknek főleg az interaktivitás tetszik. Ha pedig a várva várt Aranyos Csitkó is táncba fog, akkor lesz csak online tapsvihar! A program támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A HolddalaNap zenekar december 19-én, szombaton 16 óratól újra ingyenes online koncertre készül, amit a Budavári Önkormányzat Facebook-oldalán lehet majd követni. A Népek karácsonya – Aranyló muzsikák a nagyvilágból című műsorban sokféle nép karácsonyi muzsikáiból adnak ízelítőt. A közönség hallhat pergő flamenco szenténeket, egyiptomi kopt keresztény Kyriét és charangóval kísért perui dalt is.