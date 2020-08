Rocktörténeti tábor várja a fiatalokat

Rocktörténeti tábor kezdődik pénteken Szegeden, a találkozón megemlékeznek az ötven éve rendezett Wight-szigeti Rockfesztiválról is – közölték a szervezők.

Pleskonics András, azaz Dr. Rock, aki már másfél évtizede tart rocktörténet kurzust a Szegedi Tudományegyetemen, amolyan jutalomjátéknak álmodta meg ezt a műhelyt, amelyben legkedvesebb zenészbarátaival és tanítványaival oszthatja meg mindazt, amit zenei előadóként és játékmesterként a legjobban tud és legfontosabbnak tart.

Az elsősorban a rocktörténeti kurzus hallgatóinak és a Premier Művészeti Szakgimnázium növendékeinek szervezett intenzív nyári tábor gyakorlatilag összefoglalását adja az év közbeni szakmai munkáknak: a könnyűzene-, a rocktörténeti kurzusoknak és más előadásoknak. A befogadás és a színvonalas elemzés módszereinek bemutatásán túl aktív zenélési lehetőséget is biztosítanak a résztvevőknek. A hathatós kortárs műveltségi anyagot és élményeket nyújtó közös nyári alkotótábor programja azonban nem jelent szigorúan kötött tematikát, a kikapcsolódásra és aktív pihenésre is lehetőséget nyújt.

A tábor szignálja ezúttal a Led Zeppelin klasszikusa, a Whole Lotta Love című szám lesz. A tematika alapját – mint tavaly a Woodstock 50 -, ezúttal a Wight-szigeti Rockfesztivál fél évszázados jubileuma adja. Az esemény ma már nem annyira ismert, annál inkább az ott színpadra álló formációk és előadók: a Jethro Tull, a The Doors, a Free, a Taste, a Procol Harum és a Moody Blues vagy Miles Davis. Azt is csak kevesen tudják, hogy itt adta Jimi Hendrix halála előtti egyik utolsó koncertjét.

A vasárnapig tartó táborban bemutatkozási lehetőséget kap több szegedi rock- és bluesformáció, az esemény kiemelt zenészvendége pedig Benkő Zsolt blues-gitáros, zeneszerző lesz.

Borítóképünkön résztvevők az 1970. évi Wight-szigeti Rockfesztiválon