Szabó István felújított alkotásait vetíti a New York-i Film Forum (videó)

Legújabb filmjét február 27-től vetítik a magyar mozik.

Újraindul Szabó István filmjeinek amerikai moziforgalmazása. Az Oscar-díjas Mephisto, a Bizalom és a Redl ezredes című filmek frissen felújított változatát vetíti januárban a Film Forum mozi New Yorkban.

A Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási Program keretében, a Filmarchívum, a Filmlabor, a Focus Fox Stúdió és a Magyar Operatőrök Társasága (HSC) együttműködésében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával készült el a világhírű magyar filmek 4K felbontású, teljeskörű felújítása – olvasható a Nemzeti Filmintézet csütörtöki közleményében.

Mint írják,

a munkálatok Szabó István felügyeletével és Koltai Lajos operatőr közreműködésével valósultak meg.

A New York-i mozibemutató után a Szabó-filmeket a Kino Lorber amerikai forgalmazó DVD, Blu-ray és VOD forgalmazásban is elérhetővé teszi. A mozipremiert követően mindhárom filmet műsorra tűzi az American Cinematheque is Los Angeles-ben.

Szabó István, aki a hatvanas évek elején a magyar újhullám egyik legnagyobb tehetségeként olyan franciás könnyedségű, személyes hangvételű filmekkel robbant be a világ filmművészetébe, mint az Álmodozások kora, az Apa vagy a Szerelmesfilm, legnagyobb sikereit a Bizalom című alkotással kezdődő történelmi filmjeivel érte el.

Az Andorai Péter és Bánsági Ildikó főszereplésével 1979-ben forgatott Bizalom a második világháború végén játszódik, két kényszerből összezárt, bujkáló, idegen ember szerelmi kapcsolatának kafkai rajza. A film 1980-ban, a nyugat-berlini filmfesztiválon elnyerte a legjobb rendezésért járó Ezüst Medve-díjat. Ezt követően New Yorkban válogatták be a legjobb idegennyelvű filmek kategóriájában Oscar-díjra jelölt öt film közé. Ezzel egy olyan, a világ filmművészetében szinte példátlan sikersorozat vette kezdetét, amely során Szabó István négy, egymás után készült filmje jutott el az Oscar-jelölésig, és a Mephistóért el is nyerte 1982-ben az Oscar-díjat. A Mephisto Cannes-ban elnyerte a legjobb forgatókönyv, a Redl ezredes pedig a zsűri díját.

A Klaus Maria Brandauer főszereplésével készült trilógiát (Mephisto, Redl ezredes, Hanussen), amely a 20. századi közép-európai történelem viharaiban megfelelni vágyó és nagyra törő karakterek viszonyát ábrázolja, a világ legrangosabb fesztiváljain díjazták. Ahogy Roger Ebert kritikus a Chicago Sun hasábjain fogalmazott, a Mephisto nemcsak Szabó Istvánnak hozott világsikert, hanem „a magyar filmgyártást kiemelte a félhomályból és az európai mozi élvonalába helyezte” – áll a közleményben.

Szabó István 30 év után legújabb filmje főszerepét ismét Klaus Maria Brandauerre bízta. A Zárójelentés február 27-től lesz látható a magyar mozikban az Intercom forgalmazásában.

A Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum Szabó István filmjeit hamarosan díszdobozos DVD kiadásban jelenteti meg.

Borítókép: Szabó István filmrendező