Szerenádot nyerhet ettől a zenekartól

Művészeti együttesek ritkán kecsegtetnek ilyen lehetőséggel.

Az Óbudai Danubia Zenekar 2019-ben is folytatja nagyszabású sorozatait a budapesti Zeneakadémián és a Budapest Music Centerben. Az együttes nem csak abban jó, hogy a népszerű művek mellett ritkán játszott és kevéssé ismert darabokat is megszólaltat – így például rövidesen előadják mellett a japán Takemicu Tóru, a brit Thomas Adés és az orosz Szofija Gubajdulina alkotásait -, de ötletes és interaktív módon vonják be művészeti életükbe, zenei tevékenységük fősodrába a közönséget is.

Hámori Máté karmester, művészeti vezető a tavaszi programokat ismertető szerdai sajtótájékoztatón Budapesten elmondta: rejtvényfejtésre invitálják a közönséget, így február 4-től 14-ig várják a koncertek leírásaként szereplő idézetek forrását (műcím, szerző), valamint hogy mi kapcsolja ezt össze az aktuális koncerttel.

A játék végén szerenádot sorsolnak ki az összes megfejtést beküldők között.

Mint elhangzott, a tavaszi évadban a BMC a Rousseau, a Casanova és a George Sand című szalonkoncerteknek, valamint a családoknak szóló Kalandra fül! sorozatoknak ad otthont, s a zeneszerző-portrésorozat utolsó koncertjén, január 25-én Baráth Emőke szoprán lép színpadra a zenekarral.

Ács Péter ügyvezető elmondta, hogy február 27-én lesz az Eötvös-kurzus zárókoncertje az Óbudai Danubia Zenekar közreműködésével, s az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvánnyal a jövőben is folytatódik az együttműködés. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tervek szerint 2020-ban bemutatják Magyarországon Kurtág György Fin de partie című operáját a milánói Scala művészeivel.

Borítókép: Óbudai Danubia Zenekar. Fotó: Valuska Gábor