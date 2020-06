A darab az első világháború végét és az azt követő időszakot dolgozza fel egy temesvári család életén keresztül.

Szétszakítottak címmel készített online musicalt a Budapesti Operettszínház, amely Trianon történetét mutatja be a hétköznapi emberek szemével – mondta az intézmény főigazgatója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Kiss-B. Attila kiemelte: a koronavírus-járvány miatt maguk is „szétszakítva” hozták létre a művet, hiszen a zeneszerző Cári Tibor Erdélyben él, a szövegeket író Dolhai Attila pedig Magyarországon, és a művészek is otthon vagy otthonuk közelében maguk vették fel jeleneteiket.

Nagy sikernek örvend az operettszínház közösségi oldalára több részletben feltöltött darab, amely az első világháború végét és az azt követő időszakot dolgozza fel egy temesvári család életén keresztül.

A főigazgató Dolhai Attilát idézve úgy fogalmazta meg a musical legfőbb üzenetét, hogy „tanuljuk meg visszaszeretni határon túli honfitársainkat, nemzettestvéreinket”. Jóvá tenni nem mi tudjuk a történteket, de a művészet arra jó, hogy eltörölje a határokat és lehetőséget biztosítson arra, hogy újra kinyújtsuk egymás felé a kezünket – mondta.

Kiss-B. Attila arról is beszélt: nagyszabású gálát terveztek a százéves évfordulóra, amelyen felléptek volna határon túli művészek is, a Kolozsváron született, ma Belgiumban és Párizsban élő Szilágyi Enikő magyar színésznő pedig önálló esttel készült. Az est egy részletét közösségi oldalukon is láthatja a közönség, de amint lehetőség nyílik rá, mindkét tervét megvalósítja a színház.

A Szétszakítottak című zenés játék befejező részét vasárnap mutatják be a Budapesti Operettszínház közösségi oldalán.