Szörényi Levente: a hang én voltam

Szörényi Levente és testvére, Szabolcs a kezdet kezdetén Höfner márkájú gitárokon zenélt. A német hangszercég most életműdíjjal tünteti ki a Szörényi testvéreket.

A Höfner-gitár már az 1966-os Táncdalfesztiválon is megszólalt Szörényi Levente keze alatt, miközben a Még fáj minden csók című dalával díjat nyert az Illés együttessel.

Szörényi Levente pontosan emlékszik arra, hogyan tett szert a Höfnerre. A Bors kérésére elmondta, hogy amikor hatvanötöt írtak,

szinte otthonuknak tekintették a nógrádverőcei Expressz ifjúsági tábort, ahol az Óh, mondd, a Légy jó kicsit hozzám vagy Az utcán című nótáik is születtek.

De még mielőtt Bródyval írni kezdték saját számaikat,

a külföldi rádióadókon sugárzott, itthon lázadónak tekintett beatzenét játszották a fellépéseiken. Voltak Shadows- és Hurricanes-dalok, de olasz slágerek is a re­pertoárban.

Szörényi Levente beszámolt arról is, hogy jól emlékszik, Bródyval mennyit vívtak, hogy mivel bővítsék a palettájukat.

„Tini Rolling Stonest akart, én pedig ra­gaszkodtam a Beatleshez. Mondtam neki, a rollingos dalokhoz nem kell igazán énektudás, viszont Lennonék nótáit hang nélkül nem lehet lenyomni. A hang pedig én voltam.

Persze azért egy-két Jagger-számot is eljátszottunk” – mondta el Szörényi Levente, aki azt is visszaidézte, hogy ott, abban a táborban köszönt el tőle az egyik haverja, aki pár nap múlva „dobbantott”. Búcsúzóul azt mondta, rövidesen számítsanak egy meglepetésre.

A meglepetés egy kartondoboz volt, amelyet a Verseny utcai főpostán vett át Szörényi Levente. Elmondása szerint fogalma sem volt arról, mit rejt a csomag.

„A Höfner volt benne, amit a haver küldött el nekem karácsony előtt. Később tudtam meg, hogy az övé volt, tehát megörököltem tőle a hangszert, amelyet egy-két évig használtam is. De az Illésben a testvéremnek, Szabolcsnak is ilyen márkájú basszusgitárja volt, ahogy Paul McCartney is Höfner-gitárokon játszott a Beatles koncertjein” – idézte fel a legendás gitár érkezésének történetét a Borsnak Szörényi Levente.