Változatos programokkal ünneplik külföldön a magyar kultúra napját

Világszerte koncertekkel, kiállításokkal és irodalmi esttel is ünnepelnek idén a külföldi magyar intézetek.

Magyarország Sanghaji Főkonzulátusa immár harmadik alkalommal szervez újévi koncertet a magyar kultúra napjához kapcsolódva a Hudec László tervezte Moore Memorial Church-ben, ahol az Egri Érseki Fiúkórus lép fel – közölte a Balassi Intézet.

Isztambulban megnyílik Harkiss Tímea mozaikkiállítása, amellyel megkezdődik a Szent Piroska-emlékév is az Isztambuli Magyar Intézet szervezésében a Pantokrator monostor 900 évvel ezelőtti megalapításának tiszteletére.

Delhiben kéthetes programsorozat indul január 19-én Magyar Folknapok címmel, amelynek keretében január 20-án népzenei összeállítással lép színpadra Farkas Tünde és zenekara, január 30-án pedig a Muzsikás zenekar zenél. A koncerteket a Kulturális Központ népművészeti tárlata egészíti ki.

A kijevi Orgona Zenei Házban Terék József tárogatóművész koncertjét hallgathatja meg a közönség.

A Stuttgarti Magyar Kulturális Intézetben és berlini Collegium Hungaricumban Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes Arany János legszebb verseiből összeállított műsorával lép színpadra Szekeres László zongoraművész kíséretében.

A bécsi Collegium Hungaricumban összművészeti programsorozattal ünnepelnek. A magyar kultúra határon innen és túl címmel Dohnányi Ernő Intermezzo című darabját hallgathatja meg a közönség Miskei László zongoraművész előadásában. Utána az Előretolt Helyőrség Íróakadémia pódiumbeszélgetése következik, a programok sorát Bráz Noémi és Virág Anita felvidéki divattervezők bemutatója zárja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Bukarestben a Román Rádió Zenekarának előadásában hallhatja a közönség Kodály Zoltán Galántai táncok című művét a Román Rádió koncerttermében, amelyet élőben közvetítenek. Ljubljanában a Szlovén Rádió Big Band zenekarával ad közös koncertet Lukács Miklós jazzcimbalmos. Pekingben a Sixtones Acapella Együttes és a Kodály Pont projekt kórusainak koncertjét hallgathatja meg a közönség, míg Szófiában a IX. Liszt-Bartók Zongoraversenyek díjazottjainak fellépése várja az érdeklődőket.

Páva pulykák Prágában, BuSho New Yorkban

Aspektusok címmel kortárs magyar grafikai és kisplasztikai kiállítás nyílik a Római Magyar Akadémia Galériájában január 19-én. A tárlat 22 magyar kortárs művész csaknem 80 művét mutatja be.

Páva pulyák címmel nyílik a felvidéki származású, Budapesten élő Farkas József, a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor szervezőjének fotókiállítása a Prágai Magyar Intézetben. A megnyitón Agócs Gergely népzenész-népzenekutató ad közös koncertet a verseny gyermek résztvevőivel.

A Székely Nemzeti Múzeumban Tehetségük az isteni ingyen kegyelem ajándéka című kiállításon Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét ismerhetik meg a látogatók. A helsinki Balassi Intézetben Molnár Jacqueline gyermekkönyv-illusztrátornak az elmúlt tíz évben készült munkáiból nyílik kiállítás január 19-én.

A BuSho rövidfilmfesztivál szelekciójának New York-i kiadásával ünnepel az idén a New York-i Magyar Intézet. Moszkvában Seres Rezső-emlékestet tartanak és bemutatják Jurij Kirnyev Seress Rezső életéről készített dokumentumfilmjét is. Tallinnban Mundruczó Kornél A Jupiter holdja című filmjét láthatja a közönség.

Magyar szépkiejtési verseny francia diákoknak

A Párizsi Magyar Intézetben a magyarul tanuló francia diákok számára – immár hagyományosan – magyar szépkiejtési versenyt rendeznek. A Pozsony Magyar Intézetben Ez földön járjunk igazságban címmel Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalomtörténész és Faragó Laura népdalénekes, Magyar Örökség-díjas énekművész összeállítását láthatja a közönség.

Brüsszelben magyar szalon várja a Belgiumban élő magyar művészeket, míg Londonban népzenei koncert kíséretében adják át a Magyar Kultúráért az Egyesült Királyságban-díjat a Guildfordi Tanodának.

Zágrábban Végel László író és a nemzetközileg is elismert Milijenko Jergovic horvát író közös irodalmi estjét rendezik meg.

Belgrádban Kiss Gy. Csaba himnuszokról szóló könyvét mutatják be, majd Erkel Ferenc műveiből hallható összeállítás – olvasható a közleményben.