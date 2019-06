Hello Ugar!: összművészeti fesztivál Woodstock szellemében

Az ötven évvel ezelőtti woodstocki fesztivál szellemiségét próbálja átmenteni a Hello Ugar!. Az idén megújuló, új nevet kapott összművészeti, ökotudatos rendezvény július 3-tól 6-ig lesz Ópusztaszeren.

A fesztivál hét éve az Anna and the Barbies rajongóival tartott közös táborként indult, idén már hat színpadon több mint ötven zenekar lép fel. Lesznek összművészeti mikrofalvak, a zenei tehetségkutató Tálentum színpad győztese előzenekarként felléphet az A38 hajón, és kitelepül a Petőfi Irodalmi Múzeum is – mondta Pásztor Anna énekesnő, a fesztivál háziasszonya az A38-on tartott hétfői sajtótájékoztatón.

A négynapos fesztivál helyszíne az ópusztaszeri Akhal Ménes és környéke. A rendezvény az elmúlt években Woodstock az Ugaron néven zajlott.

A Hello Ugar!-on koncertet ad mások mellett a Quimby, a 30Y, a Vad Fruttik, a Magashegyi Underground, a Supernem, a Kaukázus, a Kowalsky meg a Vega, a Biebers, a Maszkura és a Tücsökraj, a Bëlga, a Soerii & Poolek és természetesen az Anna and the Barbies.

A szervezők együttműködnek a Természetvédelmi Világalappal (WWF), de jelen lesz például a Greenpeace is. A fesztiválon napelemes energiaforrásokat használnak, lesz telefonparkoló, no selfie zóna.

Bognár Attila, az A38 vezetője felidézte, hogy a hajó és a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) közötti együttműködés már elkezdődött, a kezdő fiatal zenészeket és irodalmárokat összekapcsoló Deck-sorozat az A38-on havonta négy alkalommal látható.

„Láttam Brüsszelben az ötvenéves Woodstock Fesztivál alkalmából szervezett kiállítást, és remélem, a tárlat Budapestre is el fog jönni” – mondta Bognár Attila.

Demeter Szilárd, a PIM igazgatója arról beszélt, hogy egy zenekar tagjaként már három éve fellép az ópusztaszeri fesztiválon. Kitért arra, hogy a PIM felügyelete alatt zajló irodalmi workshopok délutánonként lesznek a Hello Ugar!-on.

„A PIM múzeumpedagógusai is kitelepülnek a fesztiválra és egész napos foglalkozást tartanak a kisgyerekeknek” – tette hozzá.

Az összművészeti mikrofalvakban az irodalom mellett színházzal, tánccal, képzőművészettel is lehet találkozni a fesztiválon, a workshopokon az alkotás folyamatát ismerhetik meg közelebbről az érdeklődők. A szervezők széles gasztronómiai kínálattal, éjszakai zenés filmes programokkal is várják a természetben fesztiválozni vágyókat.