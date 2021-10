A húrok közé csaphatnak a Nagykörűben élő fiatalok

Gitárzenétől, dobpergéstől, hegedűszótól lesz hangos Nagykörű az elkövetkező időszakban. Egy pályázatnak köszönhetően hangszereket vásárolhatott a település, melyek segítségével ingyenes zenetanulást biztosítanak a vállalkozó kedvű fiataloknak.

Voltak, akik a gitárokat nézegették, mások inkább a dobfelszerelést szerették volna kipróbálni azon a minapi rendezvényen, mellyel hivatalosan is elrajtolt a zeneoktatási program Nagykörűben. Az önkormányzat sikerrel pályázott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kiírására, ami olyan intézeteknek, intézményeknek és civil szervezeteknek szólt, melyek a zene szeretetén keresztül igyekeznek hasznos elfoglaltságot biztosítani a helyben élő fiataloknak.

– Nagykörűben temérdek művészettel foglalkozó ember él, az iskola is alapfokú művészeti, zenei intézményként működik, így azt hiszem, mindenki szívéhez közel áll ez a világ. Szeretnénk ezeket az értékeket tovább növelni, ezért is adtunk be pályázatot, melyet nagy örömünkre sikerrel bíráltak el – mondta a nyitórendezvényen Túri Tibor.

A polgármester kiemelte: örömteli ez a lehetőség számukra, hiszen a zene azon túl, hogy tudást ad, általa élményekhez juthat az is, aki műveli, az is, aki hallgatja, ráadásul közösségeket is kovácsolhat.

– Nem utolsósorban ez egy hasznos és jótékony szenvedély. Mert tulajdonképpen ez a projekt célja – folytatta a gondolatsort Hatala József.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke kifejtette: a pályázat arra irányult, hogy a fiataloknak olyan programokat biztosítsanak, mellyel hasznosan tölthetik el a szabadidejüket.

– Olyan eszközöket kell a fiatalok kezébe adnunk, melyekkel pozitív dolgokat tehetnek. Az energiájukat így nem az elkallódás irányában vezetik le. Azt gondolom, a hangszerek, a zenetanulás erre kiváló lehetőség. Aki zenét tanul, odafigyel a másikra, megtanul koncentrálni, ráadásul olyan hatással van az agyára, aminek köszönhetően akár a tanulmányi eredménye is javulhat. Csak nyerhet vele minden fiatal – sorolta a program fontosságát és előnyeit Hatala József.

Így érzik a fiatalok is. Már a megnyitón nagy volt az érdeklődés, örömmel nézegették, vették kézbe a hangszereket.

– Kis korom óta imádok énekelni, zenélni is nagyon szeretnék. Leginkább a dobolás érdekel, remélem, most megtanulhatom az alapokat – mondta Marsi Máté. Vele együtt még sokan próbálgatták a hangszereket, a lelkesedés tehát adott, kezdődhet a zenetanulás Nagykörűben.