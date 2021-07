A kertmozik hangulatát varázsolják a szolnoki és az abonyi nézőtérre

Hosszú hónapokra nélkülöznünk kellett a mozizást az elmúlt egy évben a koronavírus-járvány miatt. Másfél hónappal ezelőtt végre ezek az intézmények is kinyithattak, de a jó idő beköszöntével már a teljesen más élményt nyújtó kertmozik is várják a filmek szerelmeseit. Ezek egyik nagy előnye, a különleges hangulaton kívül, hogy védettségi igazolvány nélkül is látogathatók, és a szájmaszk használata sem kötelező.

Három évvel ezelőtt építettek be egy jó minőségű LED-falat a szolnoki TISZApART Mozi homlokzatába, így a megyeszékhelyen is megnyílt a kertmozi.

– A Szolnoki Galéria és a művészmozi közötti teret választottuk ennek színhelyéül, és mivel úgy gondoltam, főként a kultúra kedvelői látogatják ezt a környéket, elneveztük Múzsák terének – fejtette ki hírportálunknak Demeter István, a szolnoki TISZApART Mozi igazgatója.

– Az itt megrendezett programoknak szerves része a galéria épületével szemben található LED-fal, amely amint jóra fordul az idő, általában áprilistól egészen októberig üzemel. Nemcsak filmeket vetítünk, hanem igyekszünk egy változatos, szerkesztett műsort kínálni az érdeklődőknek, tele kulturális tartalmakkal, melyek illenek a Múzsák tere elnevezéshez, így ez nem egy klasszikus kertmozi. Ez azt jelenti, hogyha nyílik a galériában egy kiállítás, egy ehhez kapcsolódó filmet vetítünk. Ha pedig koncertet rendezünk a téren, akkor általában arra használjuk a LED-falat, hogy olyan vizuális tartalmakat jelenítsünk meg rajta, amelyek kapcsolódnak az adott programhoz.

Amikor például a Szolnoki Szimfonikusok a mesék birodalmába kalauzolták el a közönséget, a mozi falára mesefilmekből vetítettünk részleteket,

míg egy korábbi programunkon egy régi némafilm vetítése közben egy cseh zenekar játszott auten­tikus zenét. Egy hónapja pedig Csupó Gábor többszörös Emmy-díjas filmrendező látogatott el hozzánk Amerikából, aki saját filmfelvételeit és zenéit mutatta be a kertmoziban – idézte fel Demeter István, akitől megtudtuk, idén nyáron, délutánonként egy gyermekeknek szóló animációs vagy ifjúsági film látható a LED-falon, este pedig egy nagyjátékfilm.

Mint elmondta, azt vették észre, hogy iskolából hazafelé menet a szülők szívesen megállnak a téren a gyermekekkel, leülnek a teraszra és megnéznek egy epizódot vagy akár egy egész filmet, ezért alakították így az idei programot.

Ennek az évnek a különlegessége volt még a labdarúgó-Európa-bajnokság, egy olyan sportrendezvény, ami tömegeket vonzott, ezért a magyar vonatkozású mérkőzéseket a LED-falra is kivetítettük – mondta Demeter István.

– Természetesen ezek iránt volt a legnagyobb érdeklődés, főként a Német­ország–Magyarország mérkőzés idején. Még talán soha nem voltak annyian a Múzsák terén, mint akkor, de ez egy másfajta közönség. Minden programunknak megvan ugyanis a maga látogatóközönsége. A délutáni animációs filmeknek a családok, gyerekek, a szimfonikusok koncertjeinek az idősebb korosztály, de zenés-táncos koncerteket is szoktunk rendezni, amely főként a fiataloknak szól – tette hozzá Demeter István.

Abonyban korábban a művelődési házban vetítettek retró filmeket, de ez idővel kikopott a programok közül. Tavaly augusztusban azonban újra felelevenítették a kertmozis élményt az ABOKOM Közhasznú Nonprofit Kft. segítségével, és idén is szerepel a tervek között. Ennek az a különlegessége, hogy a helyi strand ad neki otthont, és általában olyan filmeket vetítenek, amelynek köze van a vízhez.

– Idén július 31-én várjuk a látogatókat a strandon, ahol szabadtéren, sötétedés után lesz a vetítés, összekötve egy éjszakai fürdőzéssel, amely különlegessé teszi ezt a moziélményt – részletezte Jandácsik Pál, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely munkatársa.

– A vetítés mozigéppel történik egy nagy kivetítőre, és a filmet a partról pokrócon vagy széken ülve lehet nézni, de akár a medencéből is. Az éjszakai fürdőzést pedig azért érdemes kihasználni, mert az idei strandszezonban nincs erre lehetőség Abonyban, csak ezen az egy napon. Az este folyamán két filmet vetítünk, az első mindig kifejezetten a gyerekeknek szól, de a másodiknál is figyelembe vesszük a korhatárt, így akár családok is megnézhetik, nem csak a felnőttek.

– Tavaly a SpongyaBob, majd pedig a Meg – Az őscápa című film volt műsoron, és még egy cápauszonyt is elhelyeztünk a medencében. Sok pozitív kritikát kaptunk az esemény után, nagy élmény volt a családoknak, hogy fürödhettek éjszaka és közben mozizhattak is. Mivel a víz nagyon jól vezeti a hangot, ezért jó hangzása is volt a vetítéseknek – fűzte hozzá Jandácsik Pál, akitől megtudtuk, hogy idén a Scooby-Doo-t, majd pedig a mozikban nemrég bemutatott Godzilla Kong ellen című filmet vetítik a strandon. A program védettségi igazolvány nélkül is látogatható.