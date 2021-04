A két Lippich: a művésztelep megálmodója és újraélesztője

Az elmúlt hónapokban többször írtunk róla, hogy (ismét) megújult a Magyar Örökség-díjas Szolnoki Művésztelep. Felújították a műteremlakásokat, a művészkertet, illetve grafikai műteremmel és szobrászműhellyel is bővült a negyed. Ám ez idáig alig esett szó arról, hogy egyáltalán kiknek köszönhető az ország legrégebbi, jövőre 120 éves művésztelepének létrejötte, valamint megmentése. Az alábbiakban róluk, vagyis Lippichékről, a két vármegyei főispánról, Gusztávról és Istvánról esik szó.

A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára előterjesztésének, illetve az intézmény Laki Kálmán-díjas főlevéltárosa, Bojtos Gábor kutatásának köszönhetően a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) „Nemzeti sírkert” részévé minősítette Lippich Gusztáv és fia, Lippich István nyugvóhelyét. Ennek éppen öt esztendeje.

De ki is volt e két Lippich, akikről méltatlanul megfeledkezett az utókor?

Hogy a „méltatlan” jelző nem túlzás, még abban az esetben is érvényes, hogy az apa, Lippich Gusztáv és fia, Lippich István munkássága előbb a Szajoli Értéktárba (2016), majd a Szolnoki Értéktárba (2020) is bekerült. A család két generációs tagjának a (vár)megye fejlődése érdekében tett ténykedését nem könnyű egyetlen lapon összesíteni. Ha csupán azon hivatali tisztségüket, illetve civil szervezetek sokaságának elnöki posztját, melyeket egyenként is betöltöttek, és azokat felsorolnánk, azokra több lapszám szükségeltetne. Ezért csupán szemelvényeket adunk közre a két jeles személyiség munkásságáról.

Támogatókat toborzott a telep megépítéséhez

Koronghi Lippich Gusztáv 1848. szeptember 4-én született Szelevényen, az akkori Heves és Külső-Szolnok vármegyében, egy római katolikus vallású, nemesi, tekintélyes birtokokkal rendelkező családban. A Lippich família eredendően a hajdani Vas vármegyei Korongról származtatható, mint arra előnevük is utal. Az egykori magyar falu ma közigazgatásilag a szlovén Muraszombathoz tartozik. Egyes források szerint a család dalmát eredetű, és magyar nemességük 1608-ból, II. Mátyástól származik. A későbbi századokban került aztán a család Győr vármegyébe, a Szepességbe, illetve az Alföldre.

Lippich Gusztáv édesapja, Imre szelevényi birtokos volt, és nagyon korán, még fia születése előtt, 1848. július 27-én elhunyt. Édesanyja, forintosházi Forintos Franciska híres zalai konzervatív família leszármazottja. Fiuk, Gusztáv, a középiskoláit Budán az állami, Kecskeméten a kegyesrendiek gimnáziumában, a hároméves jogakadémiát szintén Kecskeméten, majd Egerben végezte. Tanulmányainak elvégzése után Heves és Külső-Szolnok vármegyében lett jegyző. Az 1860-as években beházasodott a szajoli Fejér családba. Felesége, Fejér Vilma három gyermeküknek adott életet: Margitnak, Ilonának és Istvánnak.

Lippich Gusztáv az ügyvédi oklevele megszerzése után (1873) Szolnokon nyitott ügyvédi irodát, és le is telepedett a városban, egy, a Tisza-híd melletti, Damjanich utcai bérházban. A német és francia nyelven is beszélő, széles látókörű, művelt embernek leírt Lippich 1877-től volt tagja a törvényhatósági bizottságnak. Szajoli kúriáját 1890-ben építtette. 1893 és 1899 között a vármegyei gazdasági egylet – melynek alelnöke is volt – által alapított Szolnoki Mezőgazdasági Takarékpénztár vezérigazgatója volt. Nevéhez fűződik a Takarékpénztár századfordulón tervezett és átadott (1900) szecessziós palotája az Arany János és a Kossuth Lajos utca sarkán. A Szabadelvű Párt tagjaként 1892-ben a kunszentmártoni kerületben elindult a képviselő-választáson, ám a tisztségre végül „200 szótöbbséggel” Tóth Ernő függetlenségi és 48-as jelöltet választották meg.

Lippich Gusztávot az uralkodó 1899-ben nevezte ki Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánjává – 1905-ig töltötte be e tisztet. Aktív közéleti tevékenységet folytatott: ő volt a megyebeli nagybirtokosok java részének jogtanácsosa, felügyelőbizottsági tagja volt a Hungária Gőzmalom Rt.-nek, ügyésze a Tiszavidéki Takarékpénztárnak, tagja a debreceni ügyvédi kamarának, elnöke a Vármegyei Kaszinónak, a Szolnoki Zeneegyletnek és a Főgimnáziumi Tanuló-segítő Egyesületnek. Jellemzésekor kiemelték előzékeny, kedves modorát, vezérszerepét, tekintélyét.

Az első ügy, amivel foglalkozott és ami tulajdonképpen végigkísérte Lippich főispánságát, a vármegyei mintegy 300 kilométernyi kőúthálózat kiépítése volt.

Lippich Gusztáv mégis legmaradandóbb, legnevezetesebb alkotása az 1902 nyarán átadott Szolnoki Művésztelep volt. A telep létrejöttéért majdhogynem házalt, az összegyűjtött adományok pedig sikerre vitték fáradozását. Az August von Pettenkofen hatására megindult művészeti érdeklődés és egy állandó művésztelep létrehozatalára irányuló kezdeményezés egybevágott a vallás- és közoktatásügyi miniszter, Wlassics Gyula és a művészetpártoló főispán törekvéseivel. Nem elhanyagolható körülmény az sem, hogy a főispán unokaöccse (azaz testvérének, Eleknek a fia), K. Lippich Elek töltötte be ez idő tájt a minisztérium művészeti osztályának vezetői tisztét. Tagokat, alapítókat gyűjtött, megnyerte a város jóakaratát és megszerezte a kormány támogatását. Ezt követően 1901. április 28-án megalakult a Szolnoki Művészeti Egyesület.

Az egyesület pedig hamarosan hozzálátott a telep építéséhez, amely egy év múlva megkezdte máig tartó tartalmas életét…

Lippcich Gusztáv 1916. no­vember 6-án hunyt el, életének 69. évében, Szolnokon. Temetésére november 9-én került sor Szajolban. Egyetlen fia méltóképpen követte édesapját a közéleti pályán.

Megmentette édesapja kulturális hagyatékát

Koronghi Lippich István Szolnokon született 1881. július 9-én. Szolnoki középiskolai tanulmányait követően (1899) elvégezte a Budapesti Kereskedelmi Akadémiát, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi fakultását. 1905-től már Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatási gyakornoka, majd 1906 júniusától aljegyzője. Másodfőjegyzőnek 1912-ben nevezték ki, 1913 decemberében pedig tiszteletbeli főjegyző lett. Az első világháború idején, 1914-ben a Magyar Királyi I. Honvéd Huszárezredhez vonult be, és egészen 1916 júniusáig orosz és erdélyi frontokon harcolt. Miután hazatért, folytatta hivatását.

A Tanácsköztársaság alatt letartóztatták, túszként tartották fogva. A proletárdiktatúra után, 1919 őszén megválasztották a vármegye másodfőjegyzőjévé, nem sokkal később pedig kormánybiztos-főispánjává is. Ugyan 1920. június 21-én menesztették hivatalából, de már októberben vissza is került főispáni székébe, amelyben 1922. február 3-áig maradt.

Lippich István egyik legjelentősebb tette, hogy apja kulturális hagyatékát, a Szolnoki Művésztelepet megmentette az utókor számára.

Az első világégés, tetejébe a Tanácsköztársaság rémuralma ugyanis kihalttá tette az egyébként is romossá lett telepet, az ott őrzött alkotásokat pedig a műgyűjtő katonák, illetve a „műkedvelő” lakosság hordta szét. Lippich Istvánnak köszönhető a Szolnoki Művésztelep felújítása, alkotókkal történő újranépesítése, 1920 utáni „röneszánsza”. Egy időben a Szolnoki Művész Egyesület igazgatójaként is működött. Az egyik híradás szerint Lippich „…bankkölcsönt szerzett és a műtermeket újra rendbehozta, a házakat újra lakhatóvá tette. Az elvadult kertből látványosságszámba menő parkot létesített, olyan pázsittal, mely hírére válna bármely parknak, s különösen az alföldi kánikulában párját ritkította….”.

Mindeközben a Mezőgazdasági Takarékpénztár és a Vármegyei Tejszövetkezet alelnöke is volt, tagja a szolnoki színügyi bizottságnak, elnöke a Szolnoki Rotary Clubnak és a MOVE labdarúgó szakosztályának. Neje, Scheftsik Erzsébet lett, akinek nagyapja, Scheftsik István Szolnok polgármestere, édesapja, Scheftsik István malomtulajdonos és nagyvállalkozó volt. Közös gyermekük nem volt, viszont Scheftsik Erzsébet három gyermeket szült előző, Nerfeld Ferenccel 1909-ben kötött házasságában. Közülük Éva 1946-ban nevet változtatott, és felvette a Lippich nevet.

Az 1928-ban megjelent „Szolnoki fejek” című könyv az alábbi sorokkal nyitotta Lippichről szóló rövid bejegyzését: „A szajoli kúrián ideális csöndben, gazdaságával foglalkozva, távol minden lármás közügytől él (…) Monoklis, elegánsan őszülő fejével nyugodtan tekint vissza arra az időre, amikor a legválságosabb években egy vármegye életét kormányozta; mindig becsülettel és igazsággal…”. Lippich István 1946. március 28-án hunyt el. Szajolban, a családi sírkertben helyezték örök nyugalomra.

Koronghi Lippich Gusztáv és István nyughelyét 2016 márciusában örökös időtartamra védetté nyilvánították, amely megakadályozza a felszámolását. Munkásságuk bekerült a Szajoli és a Szolnoki Értéktárakba. Az apáról, Gusztávról egy bronz mellszobrot a Damjanich János Múzeum őriz, a jászapáti Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteményben pedig egy félalakos festmény örökíti meg. A fiúról, Lippich Istvánról a megyeházán, a mindenkori főispán szobájában pedig egy egészalakos festmény jelzi, hogy a megye előljárói tisztelik elődeiket. Ezenkívül munkásságukat hellyel-közzel méltányolja ugyan Jász-Nagykun-Szolnok megye, az újra felújított Szolnoki Művésztelepen viszont illendő lenne legalább egy emléktáblával megemlékezni róluk…

Lippich István ’46-ban bekövetkezett halála után a család szajoli kúriáját az új rendszer egy hatlakásos pedagóguslakká alakította át, a család földjét pedig szétosztotta.