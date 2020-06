A kun hímzés is helyet kapott a kevi Kunikumban

Idén ünnepelte fennállása negyvenötödik évfordulóját a helyi népi díszítőművészeti szakkör. Egy kiállítást is rendeztek az ünnepi alkalomból a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár egyik termében.

A koronavírus előidézte helyzetben azonban csak rövid ideig lehetett megtekinteni a pompás kézimunkákat. A városban nemrégiben nyitott meg a Kunikum, amely a Nagykunság kincseit szeretné bemutatni az érdeklődőknek. Az értékek sorában természetesen a kun hímzés is helyet kapott.

– Ide inkább kisebb holmikat hoztunk. Még ajándéktasakot is hímeztem, ez egy nagyon helyes darab – mutatta Nagy Istvánné, aki 2005 óta vezeti a szakkört. Esztike néni már az 1975-ös megalakulás óta tag, bámulatos munkákat készített az esztendők során. Az ő és szakkörtársai munkáit többször is díjazták már. Egyebek mellett három megyei nívódíjjal, három megyei első díjjal, valamint országos elismerésekkel büszkélkedhetnek.

– Az évek alatt valahogy minden mozdulat benne lesz az ember kezében. Szívesen készítjük ezeket a mesés mintákat, szeretnénk megőrizni a hagyományt a fiatalabb generációknak is – árulta el Nagy Istvánné. Hozzátette, sajnos kevesen vannak a szakkörben. Az átlag húsz–huszonöt fő többnyire a nyugdíjas korosztályból érkezik.

– Az ifjúságot nem igazán érdekli ez a foglalatosság, pedig magam is szívesen segítek bárkinek, aki kíváncsi vagy kipróbálná. Persze olykor akad egy-két lelkes érdeklődő, de jó volna, ha többen lennének – mondta. Időnként általános iskolákban is tartanak foglalkozásokat. Mosolyogva mesélte, hogy megesett, amikor egy alsós osztályban a kisfiúk szorgosabban varrták a könyvjelzők mintáit a lányoknál. A Kunikumban is szerveznek majd szakköröket, bemutatókat, és bíznak abban, hogy többekben sikerül felébreszteni a hagyományok ápolása iránti lelkesedést.