A szolnoki múzeum az interneten mutatja be értékeit

Az átmeneti zárvatartás ideje alatt a Damjanich János Múzeum változatos tartalmakat kínál az online térben.

– Törekszünk virtuálisan is jelen lenni, különösen most, amikor az iskolások még nagyobb figyelmet fordítanak a digitális tanulásra – közölte hírportálunkkal az intézmény munkatársa. Ádám Adrienn elmondta, a múzeum is csatlakozott a „Múzeumozz a szobádból!” elnevezésű országos kezdeményezéshez a Szolnok Televízió Kedvenc műtárgyaink sorozatával. Emellett művészettörténeti osztályuk (El)kalandoZoo című blogja a képzőművészet témájában kínál színes írásokat az otthon töltött napokra.

Ám nemcsak a művészvilág érdekességeit, de a múzeumban dolgozók munkáját is megismerhetik ilyenkor az érdeklődők.

– Februárban indult a „Mit is csinál a muzeológus?” című videósorozat a Youtube-csatornánkon. A felvételeken különböző területek képviselői mesélik el, hogy miért az adott pályát választották, és hogyan zajlik a mindennapokban egy-egy munkafolyamat, amiket végeznek. A videókból választ kaphatunk például azokra a kérdésekre, hogy hogyan kapcsolódik össze a közművelődés és a múzeumpedagógia, miként dolgozik egy régész, és mitől sokszínű a néprajzkutatók munkája.

– A fiatalok esetében, hosszú távon, akár a pályaválasztást is segíthetik a megosztott információk. Rövidebb távon inkább a gyermekek téma iránti kíváncsiságának felkeltése és a múzeumlátogatás kialakítása a cél – tudtuk meg.

Ádám Adrienn hangsúlyozta, a múzeum nem zárta be teljesen a kapuit. A kutatómunkát, a leltározást és a digitalizálást ugyanis változatlanul végzik a szakemberek, ahogyan a régészeti ásatások is zajlanak.