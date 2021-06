A tiszasülyi dr. Szénásy Józsefről készült helytörténeti kiadvány

Hiánypótló helytörténeti kiadvány jelent meg dr. Szénásy József (1886–1951) pályafutásáról. A neves szülészorvos, anya- és csecsemővédő, a magyar védőnői hálózat egyik létrehozója Tiszasülyön látta meg a napvilágot. A róla szóló kiadvánnyal, valamint emléktáblával és tablókkal nagy jelentőségű munkásságának állítottak emléket. Az eredetileg százötven oldalasra tervezett, végül százkilencvenkét oldalas kötet a Tiszasülyért Egyesület Hungarikumok 2020 pályázaton elnyert támogatásának köszönhetően jelenhetett meg. A könyv születéséről a szerkesztővel, Demjénné Barkaszi Máriával beszélgettünk.

– Mi motiválta a könyv megírásában?

– Minden ott kezdődött, hogy 2016 januárjában egyik napról a másikra harmincéves sülyi pályafutásomat kellett megszakítanom, illetve máshol folytatnom. Félállásban a besenyszögi iskolában és a hozzá tartozó Vehiculum-Házban dolgozhattam a továbbiakban, jóindulatú, támogató szakemberek között. Besenyszög haladó szellemi légköre segített engem abban, hogy Molnár Melinda etnográfus, múzeumvezető, tanár mellett megtapasztalhassam, mennyire fontos a gyerekek számára saját településük múltjának ismerete. Az akkor már több éve színvonalas szakmai munkát végző intézményben gyorsan felvettem a fonalat, komplex múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottunk nemcsak helyi, de az egész országból hozzánk látogató, különböző életkorú csoportoknak.

A pályázatokból megvalósuló programokban én is sokszor részt vehettem.

– Például jártunk Izlandon népszerűsíteni a magyar kultúrát, vagy az izlandi nagykövet kérésére első osztályosoknak identitásnövelő programot dolgoztam ki a kint élő magyar gyerekek iskolájának, ezt ma is használják. Az egyik országos mintaprojektben kaptam egy kutatói feladatot Tiszasüly elmúlt száz évével kapcsolatban. A kutatás során szembesültem dr. Szénásy József munkásságának jelentőségével. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy ezt az értékes embert halála után senki nem emlegette Tiszasülyön, 1986-óta, mióta családommal e településen élek, senki sem emlékezett meg róla vagy népszerűsítette munkásságát. A tiszasülyi emberek nem tudják, hogy településükön, a Vörösmajorban született orvos micsoda értéket képvisel, olyasvalaki, akire méltán büszkék lehetnek.

– Mi jelentette a legnagyobb kihívást a munka során?

– Helytörténeti munkával ezelőtt soha nem foglalkoztam, nem volt helyi inspirációm. Rengeteg időt és energiát igényelt. Mindent digitalizálnom kellett, a régi iratokat begépelni, fotókat szkennelni. Mindez a férjem és családom megértő hozzáállása nélkül nem sikerült volna. Száznegyven oldalnyi anyagot gyűjtöttem össze, ezt beadtam 2017-ben a szolnoki Damjanich János Múzeum amatőr kutatói pályázatára, melyen tizennégy pályázat közül második helyezést értem el. Két oldalnyi muzeológusi értékelést kaptam, ez megerősített, hogy nem porosodhat a fiókban az anyag. Ezen muzeológusi értékelésem arra ösztönzött, hogy felvetessem Szénásy Józsefet a helyi, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba is. Mészáros János megyei főépítésszel, az értéktár bizottság titkárával tartottam a kapcsolatot, aki köszönte a munkámat.

E két jelentős esemény erősítette meg bennem, hogy valamilyen formában könyvet kellene készítenem, amit a helyi tanulók kezébe tudunk adni, legyenek büszkék arra, hogy olyan településen élnek, ahonnan a neves szülészorvos is származik.

– Pedagógusként megtapasztalhattam, hogy harminc év alatt a helyben született iskolások száma csaknem felére csökkent, sok az idős ember, a fiatalok nem telepszenek le helyben. A sors iróniája, hogy eszerint Tiszasüly is kihalásra van ítélve, miközben már Szénásy száz évvel ezelőtt is a magyarság sorsáért aggódott. Az 1910-es években, az első világháború után ugyanis nagy volt a csecsemőhalandóság, ezért is bízták rá tanárai – például Heim Pál és Lovrich József – a magyar anyavédelem kidolgozását. Tankönyvet írt Anyavédelem címmel a leendő védőnők számára, és megalapították 1915-ben az Országos Stefánia Szövetséget, a mai védőnői hálózat elődjét.

– Honnan gyűjtött még információkat?

– A Damjanich János Múzeumban sajnos kevés információ volt. Nagy Béla és Nagy Géza egykori tiszasülyi helytörténeti kutatók két világháború közötti dokumentumai és korabeli fotói nagyban segítettek, és a nagy tiszteletben álló helyi idős embereket is kifaggattam az akkori életről. Sikerült beszereznem Szénásy magánkiadásban megjelent önéletrajzi regényét, a „Versenyfutás a halállal”-t, ami hiteles információkkal szolgált. Az interneten az Orvosi Hetilapban megtaláltam dr. Szállásy Árpád orvos-író objektív szakmai értékelését, mely 1992-ben, a rendszerváltás után jelent meg. Ez győzte meg a Megyei Értéktár Bizottságot is. Megtudtam azt is, hogy Szénásy az akkori politikában nemkívánatos elem volt, földbirtokos család gyermeke. 1951-ben, halálakor bezzeg egy szó sem volt róla! A rendszerváltás után adták ki saját könyvét, mely a szakmában ugyan ismert volt, de sehol máshol. Tiszasülyön sem tudott róla senki semmit. Úgy éreztem, nekem hozta azt a feladatot a sors, hogy végre méltó helyre emeljem e nagyságunkat, hogy őrizzük emlékét. A Hungarikum pályázatnak köszönhetően a százkilencvenkét oldalas kötet elkészülhetett, Molnár Melinda etnográfus lektorálta. Két részből áll: Tiszasüly közössége Szénásy korában és a néphagyományok, valamint a Szénásy család és dr. Szénásy József munkássága. Legyen ez a könyv a sülyieké, mindenkinek szeretettel ajánlom. Legyenek büszkék településükre és híres szülöttükre! A felnövekvő nemzedék pedig ismerje meg a múlt szépségeit és az árnyoldalát is, hogy okosan tudják majd alakítani a saját jövőjüket!

– Tervezi-e folytatni a helytörténeti kutatómunkát?

– Természetesen szívesen fogadok Szénásyról ezután is előkerülő dokumentumokat, de átadnám a stafétabotot a fiataloknak. Kapjanak kedvet ők is a helytörténeti kutatáshoz! Van még Tiszasülyön felfedezni való…