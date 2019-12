A vallás, a harcművészet és a színpad is az élete része

Lovag és szamuráj, vallásos ember és sikeres színész. A törökszentmiklósi származású Széplaky Géza határon innen és túl is elkápráztatja közönségét, gyakran feleségével együtt, aki szakmabeli.

– Az ember jellemét élete első fele nagyban meghatározza. Nekem Törökszentmiklós jelent mindent, a gyermekkoromat, a családomat, a barátaimat – vallja szülővárosáról Széplaky Géza.

– Vallás tekintetében is nagyon erős kötelék Törökszentmiklós, hiszen református nagypapám haláláig presbiter volt, egészen pici korom óta oda hordott a templomba. Negyedik osztálytól pedig a Bethlen Gábor Református Általános Iskolába jártam, gimnáziumba pedig már Szolnokra, de az életemet itt éltem. A vallásosságom a mai napig megmaradt, feleségem, Szemerédi Bernadett személyében pedig egy olyan színésznővel találkoztam, aki szintén mélyen hívő – meséli a színész, aki szerint a színházi világ és a hitélet nem zárja ki egymást.

– Nem Istentől elrugaszkodott dolog a színház. Olyan, mint bármelyik munkahely, ahol sokféle ember dolgozik együtt. Talán a színházban azért lehetnek feltűnőbbek ezek a dolgok – például a hit –, mert reggel kilenctől éjfélig össze vagyunk zárva. Így sokkal inkább kijönnek az ellentétek vagy a hasonlóságok a különböző emberek között. Lovagként komolyan veszem a lovagi erényeket, többek között az őszinteséget, az egyenességet. Ezt a színházi világban sokan furcsán nézik, mert szerintük így nehezebb boldogulni. Én pedig azt mondom, lehet, hogy lassabban, de a várakozás meghozza a gyümölcsét, és ez a gyümölcs sokkal ízesebb.

Széplaky Géza két éve lett a Szent György Lovagrend tagja. Ez a legrégebbi vallási alapon nyugvó, de világi lovagrend, 1326-ban alapították.

– Az első kérdés volt hozzám, hogy „hiszel”? Azt mondtam, igen, mert úgy gondolom, hogy addig a pillanatig, amíg az ember nem hajlandó elismerni maga felett egy felsőbbrendű hatalmat, alkalmatlan arra, hogy a többi embert szolgálja.

Amellett, hogy párjával rengeteg jótékonysági akción vesz részt, több színházban is játszik. Pályáját 2000-ben, a kecskeméti Katona József Színházban kezdte, melyben, elmondása szerint, kiváló iskolára talált. Jelenleg a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház szerződött tagja, amely előadásaiban a magyar történelem jelentős eseményeit viszi színre. Emellett a szarva­si Cervinus Teátrumban, valamint az esztergomi Babits Mihály Kamaratársulatban egyaránt játszik. Feleségével, Szemerédi Bernadettel közös produkcióik is vannak, és különböző iskolákba is gyakran elviszik a művészet szeretetét.

– A feleségem csodálatosan énekel és hegedül, emellett kiváló prózai színésznő, nagyon szeretek vele dolgozni – mondja a színész, akin az interjú alatt végig érződik, Bernadettben megtalálta élete párját. Így nem meglepő, hogy már a családalapításon gondolkodnak.