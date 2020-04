A világhálóra költöztek a szolnoki Aba-Novák Agóra programjai

Megállt az élet a kulturális szférában a kijárási korlátozások miatt. Gondolnánk. A különféle kulturális intézmények mind próbálnak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Hajdú Csabával, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ marketinges főmunkatársával arról beszélgettünk, hogy mi mindent találtak ki az agórások a szűkre szabott korlátok között.

– A márciusi kormányrendelet óta közel negyven munkatársunk dolgozik otthonról. Gyakorlatilag a programjaink száz százalékát le kellett mondanunk. A ház is zárva tart, ahogy az összes általunk üzemeltetett intézmény, mint az Agóra Játszóház, a Tourinform Iroda és a Napsugár Gyermekház is. Az Agóra összes jelentős tevékenyége személyesen zajlott, ami a jelenlegi helyzetben folytathatatlanná vált. A városi megemlékezések is elmaradnak, de a Holocaust emléknapra már készülünk egy videós összeállítással, a várossal együtt gondolkodva, mivel a hivatalos megemlékezéseket is mi csináljuk online. Egyik napról a másikra teljesen új elképzeléseket kellett kitalálnunk és megvalósítanunk kollégáimmal. A képzések, klubok is online működésre váltottak – sorolta a központ munkatársa.

– Kiderült, hogy az online tevékenység sokkal szerteágazóbb lehet, mint a jelenlét a közösségi oldalakon. A munka közepén tartunk, de mindenütt ott vagyunk már, amit ez a terület lehetővé tesz, a klasszikus hírlevéltől a TikTok-ig, de most készülünk például megjelenni a Spotify-on. Online felületeinken, a közösségi oldalakon és honalapunkon is szórakoztatni szeretnénk laza tartalmakkal, játékokkal. Videóinterjúkat indítunk Ujlaki Csaba munkatársunkkal, Verebes Györggyel, a Szolnoki Művésztelep vezetőjével, séfek, személyi edzők, Szolnokhoz vagy az Agórához kapcsolódó személyiségek segítségével építjük az Agóra-közösséget.

– Kalocsai Ferenc matematikus kollégánk középiskolásoknak indított érettségi felkészítést matematikából. A korrepetálás ingyenes, elektronikus levélben kell bejelentkezni. Egyszerre több diákkal, de egyénre szabva dolgoznak együtt, videocset program használatával. A közös feladatmegoldás során a diák képernyőjére lehet írni, mintha a táblát látná egy valódi osztályteremben – mondta érezhető lelkesedéssel.

– Kiemelt feladatunk lett a bábos világ. Az elmaradt konferenciáink közül az egyik a bábos konferencia volt. Jelenleg folyamatban van ennek átvitele a virtuális térbe, ezt a szakmai konferenciát a kijárási korlátozás ellenére is eljuttatjuk a megyei pedagógusoknak, bábos csoportok szakembereinek. De természetesen a gyerekeknek is szórakoztató tartalmak és bábkészítő programok formájában. Most dolgozunk a konferencia felkért szakmai előadóinak online prezentációi közzétételén. Személyes videók is lesznek a szakemberektől. Igénybe vesszük a meglévő lehetőségeinket, a hírleveleinket, hogy az eredetileg tervezett tudásátadás eljuthasson a világháló adta lehetőségekkel megyénk örvendetesen sokszínű bábos világához. Sőt, reméljük, hogy még szélesedhet is a bevonhatók köre.

– Az Instagram-on fotópályázat indult középiskolás fiataloknak Mit látsz most az ablakodból? címmel. Az a cél, hogy az egyébként nyilván megterhelő otthon maradásba egy kis játékot vigyünk, kinek sikerül az ablakából kreatívan megoldani ezt a feladatot. Június 12-ig várjuk a pályamukákat az #otthonmaradtunk hashtag-re. A korlátozások kezdetekor nyitottuk meg a harminc éves Napsugár Gyermekházról készült jubileumi kiállításunkat, amit röviddel a megnyitó után be kellett zárnunk a korlátozások miatt. De mostanra az ottani munkatársaink közreműködésével szintén átkerült a világhálóra.

– Hagyományosabb, telefonos formában előzetes bejelentkezés után elérhető segítő beszélgetés Pintér Zsuzsanna munkatársunkkal, mentálhigiénés prevenciós és gyászfeldolgozás módszer specialistával. Az idősekre, magányosokra, munkájukat elvesztettekre gondoltunk ezzel a lehetőséggel, hiszen nem könnyű megküzdeni a régiek mellett az új kihívásokkal, a bezártság, a magány vagy a munkahely elvesztése miatti bizonytalansággal – részletezte az Agóra marketingese.

– A mostanában talán leggyorsabban növekvő népszerűségű felületet, a TikTok-ot gyakran éri a vád, hogy nagyon felszínes. Mi nívós tartalmakkal szeretnénk irányt mutatni, újszerűen bizonyítani, hogy a kultúra tud trendi lenni. A 15 vagy 60 másodperc nagyon tömör, itt nem lehet a levegőbe dumálni. Az elmaradt Megavers döntősei videóra mondták előadásukat. Instán és a Facebook-on kívül TikTokra is kerülnek megaversek. A FreeFeelings szolnoki tánccsoporttal készült videó a legfrissebb, most tesszük ki. Online flashmobbal is próbálkoztunk, amikor megosztottuk a Smart együttes élő erkélykoncertjét, hiszen most nem az a cél, hogy odacsoportosuljunk valahová a valóságban, csakis az interneten.

– Nem pusztán megosztani, hanem saját tartalmat gyártani. Erre a gondolatra kellett gyorsan átállnunk és az eredményeinket szeretnénk beépíteni a normál működésünkbe, amikor majd véget ér a kijárási korlátozás. A szemlélet, hogy kovácsoljunk a szükségből erényt, lett a vezérelvünk a térségi kulturális missziónk teljesítése során is. Megyénk 42 települése részese az Agóra Tanács együttműködésnek. Most kiderült, hogy minden településnek mások a technikai lehetőségei és a rálátása a mai online megoldásokra. Ezzel a területtel foglalkozó Fróna Katalin szakmai vezetőnk és Derecskei Edina csoportvezetőnk ennek a hónapnak a végére tartogatnak meglepetést a régió kulturális projektjei összefogására. Az interaktív, a településeket összefogó, a helyi értékekre fókuszáló, a kulturális életet és civil kezdeményezéseket bemutató program hosszú távú hasznot hajthat, nem csak az aktuális körülmények áthidalására szabják – avatott be terveikbe Hajdú Csaba.

Az Agóra sikeres és a szolnokiak körében kedvelt visszatérő programja a Helyi termék vásár szintén az online térbe költözött. Az a mintegy ötven termelő, akik rendszeres résztvevői az Agóra előtti téren tartott vásároknak, most online Facebook-csoportban kínálják a portékáikat.

Már a beszélgetés végén jártunk Hajdú Csabával, mikor jelzi, felugrott nála, hogy éppen Kiss Kata élő meséje indul, úgyhogy gyorsan be is fejeztük a beszélgetést. Hétköznaponként ugyanis Kiss Kata élő esti meséjét közvetítik, amit hétvégenként verses mesék követnek a megaverses Török Laurával.