Amatőr kisúji alkotóknak is lehetőséget biztosít a pályázat

Még 1962-ben Váradi József hívta el az ifjú Papi Lajost a művelődési házban működő fotószakkörre. Hamar kiderült, hogy különös érzéke van az akkor még fekete-fehér színben készülő fotókhoz.

Megvette élete első használt fényképezőgépét, amit a mai napig őriz. Habár nagy szerelem volt a fényképezés, mással kereste a kenyerét, géplakatosként végzett, s nyugdíjazásáig a vasútnál dolgozott. Ám ez idő alatt sem hagyta abba a fényképezést, fotóriporteri képesítést szerzett s több művésztelep munkájában is részt vett. 1982-ben Kisújszálláson nyílt meg az első kiállítása, és azóta képei bejárták a világot.

– Még mindig vannak újabb és újabb ötleteim, terveim, alkotótelepeken szeretném idén is bővíteni ismereteimet, és pályázatokon is részt veszek – mondja Papi Lajos, aki 1993-ban Zsoldos Zoltánnal és Szabó Antallal megalapította Kisújszálláson a Kossuth Fotóklubot. Megálmodói és életre hívói „A fényképezés öröme” elnevezésű regionális pályázatnak, és egy országos ökumenikus tematikus fotópályázatnak is.

– A január 22-i magyar kultúra napjához kapcsolódva most is meghirdettük A fényképezés öröme fotópályázatunkat kisújszállási vagy valamilyen módon a városhoz kötődő fotósoknak. A megadott határidőre huszonnyolc, többségében kisúji alkotó pályázott, de érkeztek karcagi, túrkevei, kenderesi amatőr fotósoktól is képek, összesen kétszáznyolcvan. Jórészt tájképekkel, portrékkal, városképekkel neveztek a pályázatra, melynek egyik célja, hogy az amatőr alkotóknak is lehetőséget biztosítson. A zsűri 11-én délután délután értékelte a képeket, az alkotásokból január 22-én 16 órakor – a díjátadókor – a Vigadóban nyílik kiállítás – mondta a maga is több képpel pályázott művész.