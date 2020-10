Átadták a felújított tájházat Tiszainokán

Régi álom vált valóra a településen. Kedden ugyanis átadták a tájház épületét Tiszainokán. A gondozott udvara alkalmas egyebek mellett kézműveskedésre, jó hátteret biztosít a hagyományőrző eseményeknek.

– Az ünnepséget eredetileg húsvétra terveztük és gyermekprogramok sorát képzeltük el, de sajnos a járványhelyzet miatt akkor nem tudtuk megtartani a rendezvényt. Végül most is csak szűkebb körben adhattuk át a megszépült épületet – emelte ki Kiss Erzsébet Eliza polgármester, aki a tájgyűjtemény történetét is megemlítette.

– A kilencvenes évek végén indítottuk útjára a gyűjtést, hogy a településen fellelhető régiségeket bemutassuk a lakosoknak. A parókián csináltunk egy kiállítást, amit csak a falunapokon lehetett megtekinteni. Onnan el kellett pakolni. Lett egy felújított épületünk, de az még nem tájház jellegű volt. 2006 óta kerestük a lehetőséget, hogy méltó helyet kapjanak a tárgyak – elevenítette fel a kezdeteket.

Tíz millió forint pályázati és további fél millió forint önkormányzati forrásból újult meg az egyszerű épület, ami a régiségek tárolásához, gyűjtéséhez és bemutatásához is megfelelő.

– A régi nádfedeles kis házikó falai düledeztek, a pályázat segítségével megmentettük és bár nem tökéletesen olyan, mint egy tájház, de jellegében alkalmassá vált bemutatóhely kialakítására. Nem olyan, mint egy Skanzenbeli tájház, de a mi falunknak tökéletes, szívünk csücske lett – mondta a település vezetője.

Különleges tájgyűjtemény kapott helyet a tájházban. Mint ahogy korábban hírportálunkon is beszámoltunk róla vajköpülők, perzselők, darálók is találhatóak közöttük, mindegy, hogy 1890-ben vagy 1980-ban használták, szépen megférnek egymás mellett az eszközök.

– A tárgyakat kizárólag inokai emberek adták össze. Szeretik tudni, hogy az ő padjukat, asztalukat, széküket méltó helyen őrizzük. A kiállítás folyamatosan bővül. A napokban is felhívtak, hogy régi evőeszközöket, tányért hoznának be – mesélte.

– Minden tárgyat elláttuk a felajánló nevével, költözéskor egy-kettő elveszett, de a közeljövőben azokat is pótoljuk – tette hozzá Kiss Erzsébet Eliza.