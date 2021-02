Áttervezett programokkal készülnek az újranyitásra Kisújszálláson

Lassan három hónapja tart zárva a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, de már nagyon várják, hogy mind a nyolc telephelyükön újra fogadhassák a vendégeket – hangsúlyozza Janó Lajos igazgató.

– November 10-étől vagyunk zárva, reméljük, hogy valamilyen formában hamarosan nyithatunk, megindulhat a korábban megszokott pezsgő élet az intézményben – mondja Janó Lajos, akitől megtudtuk, így sem telnek tétlenül a hétköznapok.

– A szakmai munka mellett az épületeink – a Vigadó, a művelődési ház, a Nagykun Klub, a Papi Lajos Alkotóház, a városi és zenei könyvtár, a tájház, a Bocskai-ház, illetve a néprajzi kiállítóterem – üzemeltetéséről is folyamatosan gondoskodni kell, megvannak azok az üzemszerű előírások (is), amiket teljesíteni kell. Ilyen például, hogy a mozi-vetítőgépet háromnaponta négy-öt órára el kell indítani – sorolja az intézményvezető, aki szerint mégis a legfontosabb a szakmai munka, amiről most online felületeiken tájékoztatják a lakosságot.

– A honlapunkon megjelentettünk a gyerekeknek egy új felületet Gombóc Artúr és barátai címmel, ahová meséket, természetfilmeket töltünk fel, de kvízjátékot is hirdetünk. Így tudjuk tartani a kapcsolatot vendégeinkkel, de már nagyon készülünk a nyitásra a művelődésszervező kollégáimmal, hogy újra szemtől szembe találkozhassunk a moziban, az előadásokon, és más programokon. Remélem, tavasszal újraindulhat nálunk az élet, visszajöhetnek a kisközösségeink, művészeti csoportjaink.

A Déryné program jóvoltából már öt ingyenes színházi előadásra lehet jelentkezni.

– Bízom benne, hogy júniusban zavartalan körülmények között hirdethetjük meg a Süsü Családi Fesztivált, melynek elkezdtük a szervezését. Azt érzékeljük, hogy a fellépők, a program résztvevői is nagyon várják már a nyitást. Elképzelésünk az, hogy a nyári időszakban a Nagykun Klub udvarán hétvégenként programmal kedveskedünk, legyen az mesejáték, zenés est, vagy kertmozi. Egy programokban gazdag nyarat szeretnénk, természetesen a lehetőségek függvényében. Bízom benne, hogy a Vigadó Moziban is hamarosan nyithatunk, mert nem tagadom, a mozi bevétele jelentősen segíti a gazdálkodásunkat is – emeli ki Janó Lajos.

Az igazgató kifejtette: a zárvatartás ideje alatt havi mintegy 3–3,5 millió forint saját bevételtől esik el az intézmény. Az önkormányzat azonban fontosnak tartja a kultúra támogatását, így a most készülő idei költségvetésében a lehetőségekhez mérten biztosítja az intézmény működési kiadásait és a személyi juttatásokat.

– A városi könyvtár munkatársai megtalálták azokat a formulákat, hogy miként juthatnának el a dokumentumok az olvasókhoz. Így például szabadtéri könyvtárat rendeztek be a Vigadó árkád részén, és könyv-futárszolgálatot hoztak létre. A néprajzi kiállítóteremben készülnek az ötvenéves jubileumra. A tájházban pedig egy kun szobabelső kialakítása kezdődött el – részletezi Janó Lajos.

Arról is beszámolt, hogy a néprajzi kiállítóterem 1,3 millió forintot nyert el fejlesztésre, a könyvtár pedig 2,3 millió forintot költhet könyvek vásárlására a közművelődési normatívából. Ehhez kikérték az olvasók javaslatait is.