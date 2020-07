Az interneten is bemutatták műsorukat a szolnokiak

A kivétel erősíti a szabályt. Ezen alapvetés okán a „Jóból is megárt a sok” szólás éppen ezért nem illik a szolnoki Tiszavirág Daloskörre.

A kezdetekben nagyobbacska létszámú, tradicionálisan régies dalokat, népdalokat és nótákat hangszeres kísérettel előadó együttes 2013-ban alakult. Soraiban zenei tanulmányokkal bíró, de jó hangú, műkedvelő előadókkal, tematikusan összeállított műsoraikkal bejárták az országot.

Az elmúlt évek során a határon túlra, leginkább a kint élő magyarság közösségeibe is elutaztak, fellépéseikkel erősítve az együvé tartozást. Ám úgy alakult, hogy egy idő után – munkahelyi elfoglaltságok és egyéb okok miatt – kettévált a daloskör tagsága, ám küldetésük ugyanazon a törzsön maradt azóta is. Olykor egységbe is visszarendeződnek.

A kisbőgős Faragó Barnabás vezette Tiszavirág Daloskör (klarinét/tárogató: Sóki Ferenc, hegedű: Székely Lehel; brácsa: Kormány Roland és a kórus) a koronavírus-járványhelyzet idején odahaza, „home office”-ban szólóban, illetve az interneten, képernyőn keresztül közösen is gyakorolt.

Így készült el időben, június 4-re, a trianoni békediktátum gyásznapjának századik évfordulójára összeállított emlékműsor is, amely a nyilvános videómegosztó webhelyre is felkerült. A kö­zelmúltban már többször is találkozhattak egymással a daloskör tagjai, az énekkar, a szimpatizánsok és a patronálók is, hiszen készülnek missziójuk újabb állomáshelyeire.