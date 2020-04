A szolnoki várról és a digitális rekonstrukciókról beszélgettünk

A közelmúltban egy informatikusokból, régészekből és történészekből álló munkacsoport idézte vissza a szolnoki vár és a mezőváros XVI. századi arculatát. A háromdimenziós digitális rekonstrukciót jótékony céllal tették közzé az interneten. Dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze beszélgetésünk során arról is szót ejtett, hogy más hasonló kisfilmek megalkotását is tervezik. Azokat azonban már a Várkapu Látogatóközpontban mutatnák be.

– A „Szolnok vára – Elméleti rekonstrukció" az első olyan kisfilm, amely a megyeszékhely erődítményét tárja elénk? – Nem, hiszen 2015-ben már készült egy animáció a várról, „A tiszai végvár – Szolnok 1552" címmel. Úgy tűnik, nagy érdeklődésre tartott számot, hiszen öt év alatt mintegy 62 ezren látták. Itt egy narrátor beszél egyebek mellet a palánkszerkezetről, a palánkerősségről, melynek fogalmát nem mindenki tudja jól. Az akkori animációt a Digitális Legendárium elnevezésű munkacsoporttal alkottuk meg. – Ami pedig az előkészületeket illeti, még 2015 tavaszán, a vár turisztikai koncepciójának kialakításakor néhány szakértő megkérdezte tőlem, hogy mit akarok én a szolnoki vár megjelenítésével? Mondván, hogy az egri vár mellett úgysem rúghat labdába a miénk. Elmondtam nekik, hogy nem az egri várat szeretnénk bemutatni, hanem a szolnokit, aminek igenis lehet turisztikai vonzereje. Amikor pedig az öt évvel ezelőtti filmet megnézték, megkérdezték, ki fizette annak költségeit. Kijelentettem, hogy senki. Azt ugyanis szeretetből, lokálpatriotizmusból alkottuk meg. Minden, a videón dolgozó személy hozzátette a maga szakértelmét és idejét. Elmondtam nekik, hogy nem az egri várat szeretnénk bemutatni, hanem a szolnokit, aminek igenis lehet turisztikai vonzereje. Amikor pedig az öt évvel ezelőtti filmet megnézték, megkérdezték, ki fizette annak költségeit. Kijelentettem, hogy senki. Azt ugyanis szeretetből, lokálpatriotizmusból alkottuk meg. Minden, a videón dolgozó személy hozzátette a maga szakértelmét és idejét. – Miért éppen a képi megjelenítésre esett a választásuk? – Tudvalevő, hogy napjainkban a virtuális, képi világnak óriási ereje van. A digitális munkát a pécsi Pazirik Informatikai Kft.-vel kezdtük meg, amely a „Szolnok vára – Elméleti rekonstrukció” elnevezésű legutóbbi kisfilmet is jegyzi. A legnépszerűbb videómegosztón is megtekinthető animáció kidolgozásában mellettük több szakértő is részt vett, például Kelenik József hadtörténész, Buzás Gergely régész-művészettörténész és Szőke Balázs építész-művészettörténész. – A videó megjelenése egyébként nagyban kapcsolódik a koronavírus-járványhoz, hiszen jótékony céllal tettük közzé. A látogatóközönség ezekben a hetekben nem mehet múzeumba, ezáltal kevesebb információ jut el a vár iránt érdeklődőkhöz is. A mostani rekonstrukció egyik célja, hogy ebben a nehéz időszakban digitálisan láttassuk az egész erődítményt. A kisfilm végül teljesen ingyen, szakmai együttműködésünk keretében készült el. – Tekintsünk be a kulisszák mögé. Milyen adatok megszerzésére van szükség egy efféle digitális film elkészítéséhez? – Mint ismert, a vár területén korábban nem voltak ásatások, így a falak elhelyezkedésének megállapítása is komoly fejtörést okozott. 2010-ben azonban kutatásokat folytattunk a Bástya utcában, ahol ráleltünk a keleti várfal maradványaira. A kisfilmhez végül össze kellett szedni minden tényadatot, hogy hű képet adjunk az építményről. Felvonultattunk mindehhez régészeti leleteket, egykorú hadmérnöki felméréseket és látképi ábrázolásokat egyaránt. Az első fontos munka a palánkerősség alaprajzának elkészítése volt, s annak rekonstruálása, hogy hol helyezkedtek el a kapuk. És persze, hogy milyen magasak lehettek a vár falai! Húsz éve még az volt a „hivatalos” történészi álláspont, hogy 15–17 méteresek voltak a várfalak. Mára bebizonyosodott, hogy ez egyáltalán nincs így. Megállapítottuk ugyanis, hogy csupán 4,5 méteres magassággal számolhatunk. – Milyen más adatok álltak rendelkezésre a XVI. századihoz leginkább közelítő várkép megjelenítéséhez? – Sajnos, az évek során (sőt még napjainkban is) sok téves, túlzó elképzelés született az erősség kinézetére vonatkozóan. Nekünk, kutatóknak óriási a felelősségünk abban, hogy hogyan jelenítünk meg egy efféle történelmi létesítményt. Célunk elsősorban a hitelesség kell, hogy legyen. Tudni kell, hogy a tereprendezések miatt az eredeti felszínek, járószintek eltemetődtek. Éppen ezért fel kellett mérnünk, hogy hogyan nézett ki a terület a középkorban, milyenek voltak az őskörnyezeti viszonyok. Ennek rekonstruálásához rendelkezésre állt több száz talajmechanikai fúrás, amelyek a feltöltés előtti Szolnokot mutatták meg. – Ezenkívül sikerült találnunk egy, a két világháború között készült archív légi felvételt a területről. Ez azért volt rendkívül nagy segítség, mivel a vársziget itt még az eredeti alakját mutatja. Az északnyugati bástyát csak az 1960-as években pusztították el, amikor a Zagyva medrét rendezték. A sort folytathatnánk még a hadmérnöki felmérések jelenkori térképekkel való összevetésével. Végül mindezen információk alapján tudtuk rekonstruálni a palánkerősség erődítéseit, a kötőgátak és a bástyák nyomvonalát. Az adatainkat aztán megosztottuk az informatikai vállalkozással, akik képi köntösbe bújtatták azokat. – Ellenben, a várbelsőre vonatkozóan – egészen a legutóbbi ásatásokig – semmilyen adattal sem rendelkeztünk. Azt tudtuk, hogy az uralkodói dzsámi hol van, de az oszmán palotaépületről és a kaszárnyáról nem tudtunk semmit. Aki megnézi a második videót is, látni fogja, hogy a két kisfilm együtt egy folyamatot képez. A digitális rekonstrukció azért jó lehetőség számunkra, mert ennek köszönhetően, az új ismereteinknek megfelelően, viszonylag könnyedén aktualizálhatjuk az animációt. Hatvanszor akkora volt a korabeli vár területe, mint amit ez idáig feltártak Dr. Kertész Róbert hangsúlyozta, a vár területe koránt sincs teljesen feltárva, vagyis számos részlet ismeretlen még a kutatók számára. – Eddig 1300 négyzetmétert tártunk fel a területen, de a palánkerősség csaknem 60 ezer négyzetméteren terült el. Azaz, alig több mint egyhatvanad részét ismerjük a várbelsőnek. Ezt azonban elég alaposan – hívta fel a figyelmet a szakértő. Majd közölte, a most közzétett háromdimenziós rekonstrukció 2017-ben készült el, ez azonban még nem tartalmazza a legfrissebb adatokat. A közelmúltban lezárult ásatások eredményeit is magában foglaló következő animációkat a Várkapu Látogatóközpont kiállításán szeretnék majd a nagyközönség elé tárni.