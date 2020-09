Egy modern Piroska és a farkast adtak elő Tiszasülyön

A napokban különleges programon vehettek részt a helyi óvodások. A Kacagó Bábszínház látogatott el a könyvtárba.

A kicsik nagy élvezettel követték a jeleneteket. Az előadók a modern köntösbe bújtatott Piroska és a farkas című mesét keltették életre a szivacsból készült bábokkal a látványosan megfestett, jelenetenként cserélődő díszletek között.

Az átdolgozott történetbe az eredetihez képest több figurát illesztettek be. Például macit és rókát is, melyekkel Piroska az erdőben találkozott, tett valamilyen jót velük, így később számíthatott a segítségükre. A farkas pedig sajátos módon, postásnak öltözve kéredzkedett be a nagymamához, mondván, hogy hozta a nyugdíját.

Ezeknek az újításoknak köszönhetően a mese felnőtteknek is szólt, és a jelen lévő könyvtárosok, óvónők, dadusok szintén nagyon élvezték a műsort. A mókás fordulatokat nagy nevetések kísérték.

A bábosok szándéka, hogy szórakoztató formában örök érvényű értékeket közvetítsenek a gyerekek felé. E történettel a közösségben rejlő erőt igyekeztek érzékeltetni. Ez sikerült is.