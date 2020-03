Élénk az érdeklődés a Fegyverneki Színkör produkciója iránt

Negyedik alkalommal mutatta be a Fegyverneki Színkör a Bohózat egy párizsi szállodában című darabot, a legutóbbi előadást Szapárfaluban láthatta a közönség.

– Ezt a darabot még Ónodi Gábor, a Szolnoki Szigligeti Színház művésze ajánlotta, amikor az úgynevezett mentorprogram keretében nálunk járt. A program lényege, hogy egy profi színész vagy rendező segítse az amatőr társulatok munkáját. Gábor nagyon sokat segített nekünk a kezdeti lépésekben, később a munkáját Kovács Szilvia vette át – mondta Molnár Barna, a színkör egyik alapító tagja.

A nyolcszereplős darabot már Jánoshidán is láthatta a közönség, egy alkalommal pedig a ritka betegséggel küzdő fegyverneki kisfiú, Tőzsér Csabi gyógyíttatására ajánlották fel az előadás bevételét. A Bohózat egy párizsi szállodában című vígjátékot legközelebb május 16-án, a Fegyverneki Művelődési Házban mutatják be. A társulat ezután a megye több településre is elviszi a darabot.